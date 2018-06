Barcelona invertirà un 83% més en projectes de recerca científica

Barcelona vol ser una "referència en el model científic" de ciutat, en paraules de la seva alcaldessa, Ada Colau, i aquest dijous ha fet un pas endavant per aconseguir-ho. L'Ajuntament ha engegat el Pla Barcelona Ciència, amb 2,4 milions d'euros dedicats al finançament municipal de projectes de recerca i innovació, una xifra que significa un 83% més d'inversió que en l'actualitat.

Amb aquests diners, es calcula que es podran subvencionar uns cinc projectes d'investigació científica, i el govern municipal estableix com a prioritaris els que tinguin a veure amb "medi ambient, mobilitat sostenible i envelliment i qualitat de vida", segons paraules de la mateixa Colau.

La convocatòria per accedir al finançament s'obrirà durant el mes de febrer de l'any vinent, coincidint amb una nova Biennal de Ciència i Ciutat que també viurà la seva primera edició per les mateixes dates. A més, s'obrirà el Premi Europeu de Ciència Hipàtia, dotat amb 30.000 euros.

La posada en marxa del Consell Científic Assessor de Barcelona, presidit per l'exrector de la UAB Lluís Ferrer, així com el nou i-Lab com a espai d'innovació obert a la ciutadania, que s'allotjarà a Ca l'Alier a través de la Fundació Bit Habitat, són altres de les mesures que preveu el pla. També s'han reservat ja cinc pisos a baix cost per potenciar l'acollida de la comunitat científica.

Els supercomputadors, la investigació en l'Alzheimer a través de les diverses fundacions i la innovació en energia fotovoltaica perquè s'aprofiti fins a un 40% de la força solar són alguns dels projectes que ja estan en marxa i que es podrien veure beneficiats pel nou impuls de la ciència a la ciutat.

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha destacat al diari ARA que, "en matèria d'investigació científica, Barcelona té una enorme potencialitat amb els seus centres punters per plantejar-se ser una ciutat de referència a Europa". "Ens agradaria assolir els nivells de Nova York o Boston però per això ens calen més competències", ha afegit, tot i que ha celebrat que "cap altra gran ciutat de l'Estat havia donat mai un impuls així a la ciència". El projecte, que s'ha finançat gràcies a reassignacions pressupostàries, ha sortit de l'executiu i no ha necessitat l'aprovació del ple municipal.