A Barcelona només hi ha uns 12.500 pisos buits

Tot i que el 2011 s'havia estimat que els pisos buits a Barcelona eren més de 88.000, els cens detallat que ha fet l'equip d'Ada Colau situa la xifra total d'habitatges desocupats en uns 12.550. El recompte dels 17 barris que ja s'han inspeccionat situa el percentatge en un 1,52%, lluny, també, de l'estimació que en va fer el govern de Xavier Trias, que parlava del 4% i més de 30.000 pisos buits. El govern municipal, com va avançar l'ARA, s'ha sorprès dels baixos resultats de les inspeccions perquè partia de les dues estimacions anteriors. El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha detallat avui els primers resultats del cens que s'ha fet ja en 17 barris, on s'han detectat 3.609 pisos buits. La xifra es pot extrapolar al conjunt de la ciutat, com ha admès el regidor, cosa que deixa el total de pisos desocupats a Barcelona per sota dels 13.000 habitatges buits -la xifra tota a la ciutat és de 825.755, segons el cens del 2016 . "Hi ha recorregut per incorporar-los al parc de lloguer social", ha remarcat Montaner.

"Tenir el cens era molt important", ha apuntat el regidor, que ha assenyalat que respon a una demanda de les associacions en defensa del dret a l'habitatge i que els resultats reforcen la seva estratègia d'aconseguir pisos socials pel màxim nombre possible de vies. "Cal utilitzar tots els mecanismes possibles", ha remarcat el regidor, que també ha remarcat que el cas de Barcelona no es pot generalitzar al conjunt de l'àrea metropolitana. Segons el regidor, el canvi que ha viscut darrerament el mercat immobiliari ha portat els propietaris a mobilitzar els pisos que tenien buits. Montaner ha animat a fer el mateix estudi a nivell metropolità, on creu que hi pot haver més reserva d'habitatges buits.

El percentatge de pisos buits més alt es dona en barris com Trinitat Nova (2,34%), Ciutat Meridiana (2,15%) o Poble-sec. Per contra, on se n'han detectat menys és a Baró de Viver (0,8%) i Torre Baró (1%). En total, s'han inspeccionat 34.852 pisos considerats sospitosos d'estar buits perquè presentaven condicions com ara baix consum d'aigua o cap persona empadronada. El recompte s'ha fet ara de manera minuciosa amb fins a cinc visites a cada domicili. Dels pisos que han resultat no estar buits, l'1,5% estaven okupats, cosa que representa el 0,2% del total. Si s'extrapolés aquesta xifra serien més de 1.650 pisos.

El 70,6% dels pisos buits localitzats son de propietaris particulars, el 25,4% pertanyen a entitats financeres i societats, un 1,3% s'engloben dins de la categoria i altres, i d'un 2,6% no hi ha dades sobre la propietats. A les 428 adreces estudiades s'hi va detectar activitat turística il·legal i aquests pisos es van derivar a l'àrea d'Urbanisme perquè hi fes les actuacions corresponents.