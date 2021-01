Barcelona intensifica les multes als patinets elèctrics per invasió d'espais de vianants i per transport de nens

Els vehicles de mobilitat personal i específicament els patinets elèctrics han viscut un boom aquests últims anys en ciutats com Barcelona, que va ser pionera, el 2017, en l'elaboració d'una ordenança que establia per on podien circular i per on no ho podien fer per mitigar els problemes de convivència i intentar protegir l'espai dels vianants. Ara el consell de ministres ja ha aprovat el nou marc legal estatal, que modifica el reglament general de circulació i que està vigent des de principis d'aquest 2021.

Això obliga a fer modificacions a la normativa municipal per adaptar-s'hi: d'entrada la velocitat màxima de circulació d'aquests vehicles individuals queda ara limitada a 25 km/h i no a 30 com fins ara – una limitació que el consistori remarca que haurà de ser "de sèrie" en els mateixos vehicles–, i es fixa, també, que patinets i altres elements com els segways o les rodes elèctriques no podran circular per les plataformes úniques reservades a vianants. És a dir, no podran passar, per exemple, per la plaça de la Catedral o per la part central de la plaça Catalunya.

Com ja establia l'ordenança municipal, també s'hauran de mantenir fora de voreres i de qualsevol altre espai destinat als vianants, com la part central de la rambla Catalunya, que és un dels espais de conflicte. Patinets i vehicles similars han d'anar pel carril bici sempre que n'hi hagi, i si no per la calçada dels carrers amb velocitat limitada a 30 km/h i pels parcs a un màxim de 10 km/h. Tenen prohibit anar per vies interurbanes que passin per dins de la ciutat i pels túnels.

A més, el reglament també recull que els menors de 16 anys no en poden fer ús i que es tracta de vehicles per a una única persona, cosa que els invalida per portar els nens a l'escola. Amb aquestes premisses a la mà, la Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha anunciat que a partir de dilluns desplegarà un dispositiu específic per controlar totes les infraccions vinculades a aquests tipus de vehicles, com passar per zones de vianants o transportar infants. El que admeten que encara no poden controlar és l'excés de velocitat. Les sancions previstes van dels 100 als 500 euros en funció de la gravetat de la infracció.

"Volem disciplinar les condicions d'aquests vehicles", ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha defensat que ja fa mesos que es fa pedagogia i que ara cal anar un pas més enllà: l'any passat les denúncies a patinets per no complir la normativa van augmentar un 29,7% i es van situar en les 8.492. La Guàrdia Urbana preveu fer controls específics a les zones de més conflictes, per exemple a la rambla Catalunya, i també a l'entorn de les escoles.

Les bicicletes, sense casc

El que el reial decret deixa en mans dels ajuntaments és decidir si es voldrà fer obligatori l'ús del casc i la necessitat d'una assegurança per circular amb aquests vehicles. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ja ha deixat clar que ella n'és partidària per una qüestió de "seguretat" però que aquesta qüestió es consultarà amb les entitats que formen part del Pacte per a la Mobilitat. "Crec que és el moment d'introduir-ho", ha defensat la regidora, sobretot tenint en compte que l'any passat aquest vehicles es van veure implicats en 504 accidents a la ciutat. La mesura es podria aplicar d'aquí un any si rep l'aval de les entitats. No es preveu, d'entrada, que l'obligació de casc afecti les bicicletes.

Els canvis en la normativa de circulació també fixen que els vehicles de mobilitat personal no podran tenir seient –els que ja en porten entrarien en la categoria de motocicletes– i que tots requeriran d'un certificat de circulació, però s'estableix una moratòria de 20 mesos a partir de la publicació al BOE per fer aquest pas.

Pendents del concurs del 'sharing'

Com ja va fer amb les empreses que ofereixen el servei de moto compartida, l'Ajuntament preveu obrir a principis de l'estiu un concurs que estableixi qui pot oferir aquests servei en patinets. El concurs, de fet, s'havia d'haver fet durant l'any passat, però es va endarrerir pel context de pandèmica. La regidora de Mobilitat ha assegurat que aquest cop es farà diferent i que no hi podran accedir totes les empreses – inicialment es va establir que 21 empreses es repartien el servei de la moto compartida–, sinó que hi haurà concurrència. Fins ara unes 25 empreses s'han interessat per optar a oferir aquest servei. Durat l'any passat es van posar 2.721 denúncies a empreses de lloguer que operen sense esperar a la regulació.