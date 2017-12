Barcelona porta al Suprem el decret de l'Estat que regula el bo social en pobresa energètica

L'Ajuntament ha presentat al Tribunal Suprem un recurs contra el reial decret de l'Estat que regula el bo social i la figura del consumidor vulnerable. Creu que aquesta regulació no s'adiu a les necessitats de les persones vulnerables. "Estem convençuts que hem de defensar el que volem i rebutgem aquest bo social que s'ha fet d'esquenes a la ciutadania, que només respon als interessos de l'Estat i se situa al costat de les elèctriques", ha denunciat la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz. L'Ajuntament considera que el decret reial 897/2017 de l'Estat és contrari a la Constitució i a la Directiva 2009/72 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea que regula el mercat elèctric. A més, el consistori ha anunciat que ha notificat a Endesa tres propostes de resolució que inclouen sancions per valor de 70.000 euros cadascuna després de comprovar que la companyia havia tallat el servei a algun abonat sense comprovar si tenien informe de vulnerabilitat social.

L'Ajuntament va presentar fa unes setmanes un informe en què assegurava que si el bo social de l'Estat es posava en marxa exclouria el 43% de les persones que actualment reben assistència per fer front a la pobresa energètica - que actualment son unes 10.000 llars-. El reial decret assegura que els possibles descomptes en les factures dels consumidors només es podrien aplicar si les persones han estat ateses prèviament pels serveis socials. "No te sentit que una llei no et protegeixi si abans els serveis socials no han fet passar un informe. Hem de garantir el subministrament bàsic a les persones amb rendes baixes sense que els calgui trucar a les portes dels serveis socials", ha sentenciat Ortiz.

Expedients sancionadors contra Endesa

L'Ajuntament també ha presentat tres expedients sancionadors de 70.000 euros cadascun a Endesa per no haver demanat l'informe de vulnerabilitat als Serveis Socials dels municipis abans de tallar els subministrament elèctric a aquestes famílies. Ortiz recorda que la llei 24/2015 és vigent i volen que prevalgui:"Gràcies a aquesta llei podem dir que l'Ajuntament imposarà cinc sancions a Endesa. Tres estan ja comissionades i dues més s'entregaran en els propers dies".

La tinent d'alcalde ha recordat que treballen amb desenes d'expedients de families en aquesta situació, però aquestes cinc sancions són les primeres que arriben al final de la tramitació. Ha passat gairebé un any des que els van tallar la llum a aquestes cinc families i ara les sancions han arribat a Endesa. Ortiz recorda que és un procés llarg perquè es necessita demostrar amb documents que s'ha vulnerat la llei: "Amb aquestes sancions volem demostrar que no som còmplices dels interessos que van en contra de la ciutadania. És un avís perquè les companyies respectin la llei".