Barcelona vol que les 62 escoles públiques que falten se sumin a una plataforma única per a la innovació

El projecte d'innovació educativa del Consorci d'Educació de Barcelona 'Xarxes per al canvi', en el qual ja participen 241 escoles públiques des de l'any 2017, vol que les 62 escoles de la ciutat que encara no formen part de la iniciativa s'hi sumin en el curs 2019/2020. Aquesta és una plataforma impulsada per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Associació de Mestres Rosa Sensat, el programa d'innovació pedagògica Escola Nova 21 i el Consorci d'Educació de Barcelona.

"La nostra aposta és sistèmica per transformar tots els centres i treballar per a la igualtat d'oportunitats", ha afirmat la gerent del Consorci d'Educació, Mercè Massa, en una trobada aquest dimarts per fer balanç de la iniciativa durant aquests tres cursos, en què la participació dels centres ha anat creixent. 'Xarxes per al canvi' vol millorar la cooperació entre escoles, unides a través de 23 xarxes territorials formades per uns deu centres, que posen en comú experiències i coneixements.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat en la inauguració de la sessió el "llarg recorregut" de les escoles i del professorat català a l'hora d'innovar i ha constatat que és difícil fer-ho sense recursos econòmics. Colau també ha apel·lat a la necessitat de fomentar "la igualtat d'oportunitats" i d'innovar fora dels "paràmetres neoliberals" perquè "correríem el risc de crear centres de primera i de segona, on els que tinguessin més diners serien més innovadors".

Al seu torn, l'alcaldessa ha lloat la feina de l'actual govern municipal en contrast amb el de Xavier Trias, que "no va obrir noves escoles, només un institut", i ha exhortat al conseller d'Educació, Josep Bargalló, present a la sala, a unir esforços i destinar més recursos econòmics a l'educació. Colau, que ha recordat que els seus fills van a l'escola pública, ha urgit a disposar de les eines necessàries per "defensar-nos dels embats de discursos de l'odi" des de la innovació i l'educació. Han assistit també a la conferència el president del Consorci d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, la vicepresidenta del Consorci, Laia Ortiz, la gerent del Consorci, Mercè Massa, i representants dels signants del conveni.

Les vint-i-tres xarxes territorials del programa 'Xarxes per al canvi' estan dinamitzades per cinc professionals del Consorci amb experiència en la coordinació i el lideratge de grups de treball, que visiten els centres un total de cinc hores a la setmana, amb dedicacions de mitja jornada. A més, les xarxes mantenen reunions periòdiques a partir d'un pla dissenyat en el qual s'intercalen al llarg del curs jornades, seminaris, conferències i espais de posada en comú. Estan integrades en el projecte les escoles participants en el programa 'Eines per al canvi' del Consorci i Escola Nova 21, que hi aporta escoles públiques i els centres concertats que hi estan vinculats.