Barcelona regularà el lloguer d'habitacions d'ús turístic i avisa que serà "molt restrictiva"

L'Ajuntament de Barcelona assumirà una nova competència que li permetrà regular el lloguer turístic d'habitacions. Des del 2015, el govern municipal reclamava a la Generalitat que aprovés el reglament per regular aquesta pràctica, que actualment és alegal, però finalment l'opció acordada entre les dues administracions ha estat un traspàs de competències. La capital catalana, que a partir de la Carta Municipal de Barcelona aprovada el 1998, té un règim especial, tindrà ara "la competència per regular, mitjançant les ordenances municipals, les activitats d'habitatge d'ús turístic i de llar compartida, que inclou la possibilitat d'establir requisits i limitacions temporals i límits màxims de vigència de l'habilitació per exercir aquestes activitats". Aquesta cessió, que ja s'havia pactat amb els grups municipals d'ERC i Junts per Barcelona el novembre passat, era una de les condicions dels comuns al Govern de la Generalitat a canvi d'aprovar els pressupostos i donarà a l'Ajuntament la capacitat de fixar quines condicions hauran de complir les persones que vulguin posar a lloguer alguna habitació de casa seva.

La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha valorat positivament l'acord: "Aquest canvi ens dona molta força per negociar amb les plataformes, que són les que anuncien les habitacions", ha dit. I ha afegit: "La regulació també ens costarà diners, però preferim entomar el conflicte i assumir-la que no pas estar-nos queixant sempre".

"Molt restrictiva"

Ara el govern municipal d'Ada Colau haurà de preparar la normativa. Sanz ha avançat a l'ARA que la normativa serà "molt restrictiva" i ha reivindicat que "amb l'habitatge no es pot especular. A partir d'ara, el lloguer d'habitacions passarà a estar molt controlat". Una de les pràctiques que l'Ajuntament vol erradicar és el lloguer de totes les habitacions d'un pis. "Caldrà garantir que qui lloga també hi viu perquè, si no, és una pensió encoberta". A més, es crearà un registre i es limitarà el nombre de dies l'any que es poden llogar les habitacions. Encara no s'ha tancat aquesta xifra però podria ser de l'entorn de 60 dies anuals. Altres ciutats, com París, permeten el lloguer d'habitacions durant 120 dies l'any. "La via lliure en lloguer d'habitacions té els dies comptats a Barcelona", ha assegurat Sanz. La regulació vindrà amb un pla especial que permetrà "limitar encara més el lloguer d'habitacions a les zones on ja hi ha moltes places turístiques", segons la tinent d'alcaldia.