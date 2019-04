Barcelona tanca (aquest any sí) la Platgeta de l'Eixample

L'Ajuntament de Barcelona va estar a punt, l'any passat, de no obrir la coneguda com a Platgeta de l'Eixample, una piscina amb una zona de sorra per als més menuts situada als jardins de la Torre de les Aigües, un interior d'illa del carrer Roger de Llúria. El motiu: les queixes veïnals pel soroll. A l'últim moment, però, l'equip d'Ada Colau va anunciar un canvi de plans i va dir que sí que habilitaria l'espai però amb un horari més restringit i un aforament més acotat per intentar pal·liar la problemàtica del soroll. Amb vistes a aquest estiu, però, i després de veure com els problemes acústics persistien, el consistori ha buscat alternatives per a a la Platgeta, que, després de 31 anys en funcionament, no tornarà a obrir. A canvi, s'habilitarà un espai per al joc d'aigua a les pistes municipals que hi ha al parc Joan Miró, a l'Esquerra de l'Eixample.

Aquest any, segons informa el consistori, vencia la concessió de l'espai de la Platgeta i s'ha decidit no renovar-la. I, per això, s'ha buscat un lloc alternatiu per oferir activitats aquàtiques per als més petits sense incomplir la normativa de contaminació acústica. L'última sonometria havia detectat que als jardins de la Torre de les Aigües se superaven de 17 decibels els límits fixats a l'ordenança. I les mesures aplicades l'any passat, com ara no permetre grups o acotar l'horari, no van aconseguir reconduir la situació. Ara s'ha optat per tancar aquesta platja i habilitar una oferta alternativa. L'Eixample, doncs, acomiada un dels seus llocs emblemàtics de la temporada d'estiu.

Per ubicació -més allunyat dels veïns-, el nou espai lúdic al parc Joan Miró podrà oferir un horari més ampli que el de la Platgeta. Obrirà entre les 10 del matí i les 8 del vespre cada dia de la setmana (de dilluns a diumenge) i tindrà un aforament màxim de 120 persones (uns 60 infants més una persona acompanyant per cadascun). No s'hi podrà estar més de dues hores i l'espai estarà obert des del 25 de juny fins al 6 de setembre. E ls jocs estaran dissenyats per a infants de 0 a 12 anys i s'ubicarà a les pistes esportives que hi ha en aquest parc.

El preu general de l'entrada serà d'1,60 euros i l'abonament de deu costarà 8,9 euros. Hi haurà descomptes per a família nombrosa (0,80 l'entrada) i els més petits d'un any o més grans de 65 tindran entrada lliure. El nou espai disposarà d'espais com un circuit d'aigua, lliscadors o aspersors. Hi haurà personal dinamitzant les activitats, que estaran pensades per a infants de fins a 12 anys.