Barcelona ha tancat gairebé 7.000 pisos turístics en sis anys

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat 6.961 habitatges d'ús turístic sense llicència des de l'any 2014, amb un punt àlgid l'any 2017, quan en va tancar 2.388, i una clara caiguda el 2019, l'últim any estudiat en l'informe municipal presentat aquest divendres i en el qual es van tancar 1.395 pisos turístics. Aquests habitatges, segons l'estudi del consistori, permetrien a 17.333 persones accedir a un habitatge.

Les xifres formen part de l'informe municipal de la Unitat Antiassetjament de Disciplina d'Habitatge de la ciutat, que també detalla sancions a tenidors per disposar de pisos desocupats de manera permanent, no oferir lloguer social en supòsits en què el consistori hi obliga, tenir habitatges en mal estat, fer mal ús d'habitatge protegit o assetjament immobiliari.

En total, segons l'informe del consistori, s'han detectat entre el 2016 i el 2019 (anys en els quals s'ha elaborat el cens) 10.052 habitatges buits a Barcelona, un 1,22% del total d'habitatges, que és de 825.677 a la ciutat. L'Eixample, amb 1.883 habitatges buits, és el que més en té en termes absoluts, però Ciutat Vella el supera en percentatge sobre el total, ja que s'hi han identificat 981 pisos buits, un 1,70% del total. Entre els 524 expedients oberts per desocupació permanent, s'han posat sancions a 160 tenidors que posseïen 274 habitatges i s'han expropiat temporalment 18 habitatges. La Sareb lidera el rànquing de propietaris d'habitatges amb declaració anòmala per desocupació permanent.

L'Ajuntament també ha obert 36 expedients per assetjament immobiliari i 145 per mal ús d'habitatges de protecció oficial. Finalment, s'han obert 11 expedients a grans tenidors per no oferir lloguer social.