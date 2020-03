Barcelona busca treballadors a contrarellotge per obrir més hotels per a pacients

"Ens cal personal d'hotel a Barcelona". El missatge corre aquest divendres pels grups de WhatsApp. I la necessitat, com es deixa clar, és urgent. La ciutat ja té cinc hotels preparats per allotjar pacients lleus de coronavirus, però es prepara per poder doblar l'oferta en els pròxims dies al més aviat possible. Per fer-ho necessita, d'una banda, disposar dels equips de protecció necessaris per protegir a tothom i, de l'altra, professionals del ram que estiguin disposats a posar-se a treballar immediatament per atendre la crisi sanitària. Es busquen des de netejadors fins a recepcionistes, personal per moure els carros o per a la bugaderia.

"Necessitem gent amb experiència en el camp de l'hoteleria per poder posar-ho tot en marxa tan aviat com sigui possible", explica a l'ARA Iñaki San Esteban, administrador d'EHD, que és l'empresa que està seleccionant personal. De moment, assegura, tenen una demanda de 165 professionals per poder posar en marxa cinc hotels, algun ja aquest cap de setmana, però en busquen 200 perquè saben que faran falta més instal·lacions d'aquest tipus.

Un dels que està previst que obrin aquest diumenge per atendre pacients lleus és el Melià Sarrià, que oferirà 321 places. "Estem treballant tots per hospitalitzar l'hotel i estar a punt diumenge", explicava aquesta tarda Enrique Aranda, director de l'establimen t. De moment, ja hi ha cinc hotels habilitats com a extensions d'hospitals a Barcelona. El primer va ser el Cotton Hotel House, i estava previst sumar-hi els Praktik Bakery i Vinoteca, l'Alimara i el Barcelona Catalonia Plaza. Aquest últim per donar cobertura, sobretot, a l'Hospital Clínic. En la segona tongada s'hi podran afegir espais com ara l'Expo Hotel, a Sants, o el Pullman Skipper. El Gremi d'Hotels de Barcelona especifica, en aquest sentit, que ja han posat a disposició de les autoritats sanitàries unes 2.500 habitacions. En total, deu hotels podrien estar oferint aquest servei els pròxims dies.

Segons l'acord que han segellat amb el Consorci Sanitari de Barcelona, la idea és que cada hotel tingui associat un hospital de referència. Els establiments també han cedit un miler de llits per poder equipar espais com els quatre hospitals de campanya en equipaments esportius.

Hotels per a sanitaris

El projecte impulsat per l'Ajuntament i el Consorci Sanitari de Barcelona també inclou la creació d'aquests quatre hospitals de campanya a prop dels grans centres sanitaris de la ciutat. Seran al CEM Olímpics (a prop de la Vall d'Hebron), al CEM Guinardó (Sant Pau), al Claror Marítim (Hospital del Mar), i avui s'ha de tancar un acord sobre l'emplaçament pròxim al Clínic.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que en les últimes hores s'han obert places hoteleres per atendre pacients lleus contagiats per Covid-19, però també personal sanitari, perquè puguin ser a prop del centre mèdic on treballen a tot Catalunya. Segons Vergés, ja hi ha 500 places disponibles, i la previsió és obrir-ne 700 més, també a Sabadell, Terrassa, Sitges, Tremp, Palamós, Badalona, Mataró i Lleida. El conseller d'Interior, Miquel Buch, no ha descartat que la mesura d'habilitar hotels per a personal sanitari es pugui estendre a altres professionals que estan prestant serveis essencials, com ara els Mossos d'Esquadra: "Estem estudiant totes les possibilitats".