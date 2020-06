Barcelona estima en 3.400 les víctimes del covid-19 i ja li atribueix una caiguda del 3,8% del PIB

"Feina, feina i feina". És la resposta que ha repetit avui el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, davantla crisi oberta a la ciutat pel covid-19 i el confinament. Segons l'informe d'estat de la ciutat que el govern municipal ha presentat avui al ple, i que incloïa informació del 2019 i dels primers mesos del 2020, el PIB s'ha desplomat un 3,8% durant el primer trimestre de l'any, després d'haver tancat l'exercici anterior amb una pujada del 2,3%. I la caiguda s'espera encara més intensa de cara al segon trimestre, que és el període més afectat pel confinament. Per al conjunt del 2020 es calcula una contracció del PIB que pot oscil·lar entre un -6,4% i -11,6%, segons els escenaris menys i més pessimistes.

La pandèmia, d'altra banda, s'ha cobrat fins ara la vida de més de 3.400 barcelonins si es miren les sèries d'excés de mortalitat, i ha infectat més de 15.000 veïns, que tenen diagnòstic confirmat. Davant d'aquesta radiografia, els grups de l'oposició han centrat avui bona part de les critiques en la gestió del govern ECP-PSC prèvia a l'inici de la crisi.

El debat sobre l'estat de la ciutat se sol fer en els primer mesos de l'any i en forma de sessió específica, però aquesta vegada l'estat d'alarma va obligar a alterar el calendari, i per això avui el debat s'ha inclòs com un punt més de l'ordre del dia del ple del juny i ha hagut d'incloure gairebé per força un avenç de la situació del 2020, que no té res a veure ja amb les xifres del 2019. "Teníem motius per a l'optimisme moderat", ha defensat Colau en referència al tancament de l'exercici anterior i amb indicadors com la reducció de les desigualtats o la creació de llocs de treball. El nou balanç postcovid, però, ja mostra una pèrdua de 50.291 llocs de treball en relació amb un any enrere i de més de 53.738 respecte al febrer passat.

Els treballadors afectats per ERTOs a finals de maig eren 210.426. Colau ha remarcat en la seva intervenció la necessitat de consens entre govern i grups per sortir de la crisi i ha elogiat mecanismes com el del pacte de ciutat. El ple del mes que ve, de fet, ha de validar la nova proposta de pressupostos que han negociat el conjunt de partits.

El seu soci de govern, el socialista Jaume Collboni, ha remarcat que la recepta de la recuperació ha de passar per crear ocupació –"Feina, feina i feina", ha repetit–, i ha deixat clar que si a l'inici del mandat la prioritat era afrontar els problemes de seguretat, ara se centraran en el "diàleg" i la generació d'ocupació. El republicà Ernest Maragall ha considerat que la recepta del "feina, feina i feina" recorda la política del president nord americà Donald Trump i la d'altres "profetes de l'austeritat". "Ja no anàvem bé i per això ara estem poc preparats per a aquest repte gegant", ha etzibat.

La resta de grups també han criticat la gestió durant el primer any de mandat de l'aliança Colau-Collboni –amb l'excepció de la feina del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que s'ha endut elogis de Josep Bou (PP) i de Manuel Valls (Barcelona pel Canvi)–. Des de Junts per Catalunya, Neus Munté ha considerat que, tot i l'entrada del PSC al govern, els de Colau han mantingut una línia de "molts anuncis i molt autobombo". JxCat també ha criticat el pla de suport al comerç que ha portat el govern al ple perquè considera que arriba tard.

Ciutadans, al seu torn, els ha acusat d'haver malbaratat diners públics en campanyes de publicitat i ha lamentat que hi hagi indicadors preocupants com l'augment de persones que dormen al carrer (més de 1.200). El PP ha remarcat que bona part de les mesures aprovades per fer front a la crisi, com la reducció de la taxa de terrasses, han estat incorporades gràcies a la pressió de l'oposició, però ha demanat aplicar més solucions com els microcrèdits. "Fins ara s'han pres mesures necessàries però insuficients. Vam arribar tard a la crisi sanitària: que no passi el mateix amb la cisi econòmica", ha apuntat Bou. "Les dades són implacables", ha afegit Valls.