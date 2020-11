Salut proposarà que bars, cultura i esports puguin tornar a obrir a partir de dilluns

El departament de Salut està acabant d'elaborar un esborrany que dijous s'analitzarà al Procicat i que preveu una desescalada gradual en quatre fases. La proposta és que a partir de dilluns els bars i restaurants puguin obrir. Això sí, amb un 30% del seu aforament –tant exterior com interior si es tracta de locals amb bona ventilació natural o artificial– i amb un horari delimitat: entre les 6 i les 17h, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ARA.

La proposta del departament d'Alba Vergés, que encara podria veure's modificada, preveu també que puguin reobrir els equipaments culturals fins a 600 persones, amb un màxim del 50% d'aforament. Així mateix, preveu que es puguin tornar a utilitzar els equipaments esportius a l'aire lliure, amb un 50% dels usuaris –incloses les piscines, encara que estiguin en equipaments tancats–. Les activitats es podran fer com a màxim en grups de sis, excepte en l'esport federat.

Pel que fa a la resta de mesures, el pla de desescalada preveu mantenir el toc de queda de 22 a 6h del matí, el confinament municipal de cap de setmana i el perimetral de tot Catalunya. A més, el comerç continuarà amb restriccions: un 30% d'aforament màxim en establiments de menys de 800 m2 i els centres comercials continuaran tancats excepte les botigues de primera necessitat que hi hagi a dins (farmàcies o supermercats). En els actes religiosos i cerimònies, l'aforament màxim serà del 30% i màxim 100 persones.

En l'àmbit de l'educació, la conselleria manté la docència teòrica en format virtual a les universitats, i la reducció de l'activitat presencial a batxillerat i als cicles formatius. Les escoles i els instituts es mantenen oberts, però continuarien tancades les activitats extraescolars que no són de grups estables organitzades per centres escolars.

El que ha passat avui és una falta de respecte total a:

- tècnics i la feina que fem des de fa mesos amb la #covid19 #coronavirus

- ciutadans que mereixen tenir certeses i no rumors

- activitats econòmiques afectades per aquesta enorme crisi

- institucions que ens representen — Sergio Delgado Molina (@sergiodelgado76) November 17, 2020

El departament de Salut està treballant en l'esborrany del pla, que s'haurà d'aprovar en el marc del Procicat. Precisament, el fet que s'hagi avançat a la premsa un document que no és definitiu ha despertat les crítiques del subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ho ha qualificat a Twitter de "falta de respecte als tècnics i la feina que fem des de fa mesos, als ciutadans, que mereixen tenir certeses i no rumors, a les activitats econòmiques afectades per aquesta enorme crisi i a les institucions que ens representen".

Desescalada per etapes

Tal com es va fer durant el desconfinament, Salut proposarà que l'aixecament de les restriccions es desenvolupi per etapes, que duraran 15 dies cadascuna. La primera començaria el dilluns 23 i la segona, que s'aplicaria a partir del 8 de desembre, preveu un tancament per comarques, en lloc de municipis, durant els caps de setmana. Es mantindria, però, el toc de queda nocturn, així com la limitació de reunir-se un màxim de sis persones.

Ara bé, en el segon tram del pla d'obertura, els bars i restaurants podran servir a un 50% dels clients, tant a interiors com exteriors, de 6 a 17 h. El mateix topall d'aforament (50%) que s'aplicarà a museus i sales d'exposicions. Els cinemes, teatres, auditoris i sales de concert, en canvi, podran obrir amb un 70% de l'aforament, sempre que siguin menys de 600 persones. En el cas de sales de menys de 500 persones, s'aplicarà un aforament màxim del 50%.

Els equipaments esportius a l'aire lliure seguiran al 50%, inclosos gimnasos i piscines (sense vestidors). Pel que fa als comerços, també hauran de reduir a la meitat l'aforament, i aquesta limitació també s'aplicarà sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800 m2. Els centres comercials, però, continuaran tancats en el segon tram.

Una altra novetat és que es permetran les extraescolars no reglades amb un sol alumne, però continuaran prohibides les activitats que no són de grups estables organitzades per centres escolars. I en la segona fase, es podran tornar a obrir els parcs infantils fins a les 20 h.

Al Nadal: màxim 10 persones

La tercera etapa del pla d'obertura que proposarà Salut a la reunió del Procicat d'aquest dijous preveu les mesures que s'aplicarien al Nadal, si els indicadors epidemiològics permeten avançar en la desescalada. La principal novetat és que s'amplien les reunions a un màxim de 10 persones, corresponents a dues bombolles de convivència o una bombolla ampliada.

Tot i que es mantindria el toc de queda nocturn, falta per definir, però, quines restriccions s'aplicarien a la mobilitat: si es permetria, per exemple, els desplaçaments entre comarques o zones amb una baixa incidència de contagis durant els caps de setmana. Fonts que coneixen la proposta remarquen que tot és provisional i que el document pot evolucionar fins dijous.

De moment, el pla que proposarà Salut preveu que, en aquesta tercera etapa, els equipaments culturals puguin ampliar l'aforament fins al 70%, amb un màxim de 500 persones. El mateix increment que s'aplicaria als equipaments esportius a l'aire lliure, que també podran obrir per al 70% dels clients –inclosos piscines i gimnasos (sense vestidor)–. No obstant això, als interiors es restringirà al 50%.

Els bars i restaurants també podran ampliar el seu horari d'obertura: de 6 a 21 h, o fins a les 23 h en el cas del lliurament a domicili. L'aforament continuarà limitat al 50%, tant a interiors com exteriors. I serà a la tercera etapa quan els centres comercials podran reobrir amb un 30% de capacitat.

La Rt i els ingressos hospitalaris marcaran la reobertura

Per acabar, al quart tram, es mantindrien les reunions de màxim deu persones i el toc de queda nocturn, però s'obriria la mobilitat: es permetrien els desplaçaments per tot el territori, però continuarien les restriccions per entrar i sortir del territori català. A més a més, es recuperaria el 100% de la presencialitat a batxillerat i cicles formatius, així com totes les activitats extraescolars i d'educació en el lleure. En canvi, continuaria la docència teòrica virtual a les universitats.

Ara bé, l'avenç en les etapes del pla d'obertura, segons puntualitza el departament de Salut, dependrà de la Rt (nombre de persones que contagia cada positiu) i del nombre d'ingressos setmanals. Així, si la Rt està per sota del 0,9 i les hospitalitzacions van a la baixa, es podran ampliar les activitats permeses. Però si la Rt és superior a 1 i s'incrementa l'ocupació dels llits hospitalaris, es revisaran les mesures vigents.

Pressió dels restauradors

El pla de la conselleria arriba després que els restauradors proposessin al Govern un full de ruta per començar la desescalada progressiva, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. El pla acordat per cinc federacions i gremis de restauració de Catalunya –i que van traslladar al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa– preveu que els bars i restaurants puguin obrir fins a les 23 h, a partir de dilluns, amb un aforament del 30% ampliable fins al 50% si es pot mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig entre les taules.

Així mateix, el document acordat per cinc federacions i gremis de restauració de Catalunya preveu també mesures de seguretat com ara que els establiments hauran de garantir la ventilació i els clients s'hauran de fer un control de temperatura a l'entrar, a més de registrar les seves dades personals. En cas que fos acceptat, també es recomanaria l'ús de mascaretes entre plats i es mantindria el màxim de sis persones per grup.

Fa una setmana el gremi va celebrar un acte a Barcelona amb líders gastronòmics per reclamar la reobertura del sector en què ja es van perfilar algunes de les propostes dels restauradors per reprendre l'activitat.