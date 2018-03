Els hotels catalans podrien penjar el cartell de complet aquesta Setmana Santa

El sector hoteler mira amb optimisme la Setmana Santa. A manca de les reserves d'última hora, les dades de l'Associació d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), indiquen un augment del 8% de la demanda respecte de l'any 2017. Alhora, el Gremi d'Hotels de Barcelona preveu una ocupació del 80% a la capital catalana, una xifra lleugerament menor al 85% que es va registrar en el mateix període de l'any passat. Pel que fa als establiments de muntanya, els hotelers confien superar el 90% d'ocupació, aprofitant l a neu caiguda els últims dies i el fet que totes les pistes d'esquí estiguin obertes. Els establiments hotelers de la costa, per la seva banda, mantenen reserves d'entre un 60% i 80% a l'espera que pugin les temperatures. El turisme rural de la Catalunya Central té unes previsions d'ocupació que van del 80 al 100%.

La Setmana Santa es consolida així com el període vacacional preferit per viatjar a destinacions estatals i a les principals capitals europees. Així ho demostren les dades d'ACAVe i les previsions dels hotelers dels diversos territoris. Segons l'associació, Andalusia, Balears, les Illes Canàries i Catalunya continuen sent les comunitats autònomes preferides per passar-hi la Setmana Santa, mentre que París, Berlín, Londres i Roma són les destinacions estrangeres més destacades. "Aquesta Setmana Santa l'encarem plens d'optimisme per les bones perspectives en el nombre de reserves, per l'augment considerable de ciutadans que es desplaçaran a les ciutats d'Espanya i d'Europa i que ja tenen costum de contractar amb antelació les vacances", va declarar dijous el president d'ACAVe, Martí Sarrate.

Dissipant els mals presagis

Les dades dels últims mesos i la inestabilitat climàtica i política a Catalunya feien esperar una Setmana Santa negativa per als hotelers. Però tot apunta que no serà així. Al febrer es van contractar un total de 2.295.620 pernoctacions, un 1,41% menys que el mateix mes del 2017. Alhora, alguns hotelers barcelonins han alertat aquesta setmana d'una pèrdua en la rendibilitat per habitació ocupada des de l'1 d'octubre, a causa de la situació política, sobretot en el segment del luxe, on el descens hauria arribat al 20%.

En declaracions a l'ARA, Francesc Vila, gerent de turisme de la Diputació de Barcelona, va rebaixar el dramatisme de la situació i va apuntar a una millora del sector turístic barceloní els últims mesos. "En la meva opinió, els atemptats, la turismofòbia i també la situació política van produir una inflexió en la tendència positiva que vam tenir en els 6 primers mesos del 2017 -va indicar Vila-. Però en els últims mesos, entre el Mobile i les ganes de normalització, a Barcelona estem apreciant una tendència de recuperació positiva del turisme. No dic que estiguem per sobre de les dades del 2017, però estem en una tendència positiva de recuperació que esperem que es mantingui".

540x306 Penitents de la germanor del Captiu participen en una processó a la matinada durant la Setmana Santa a Arriate. / REUTERS/JON NAZCA Penitents de la germanor del Captiu participen en una processó a la matinada durant la Setmana Santa a Arriate. / REUTERS/JON NAZCA

Els factors climàtic i de calendari

Aquesta Setmana Santa del 2018 ha estat molt condicionada per la meteorologia. Les nevades i la baixada de temperatures han assegurat una molt bona ocupació entre els establiments de muntanya, mentre que els establiments de la costa i de la Catalunya interior encara hauran d'esperar la pujada de temperatures per veure si a última hora les famílies s'animen a passar uns dies de descans en aquestes zones. Al Pirineu la situació no podria ser millor. Segons el grup FGC, que gestiona les estacions de La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé, les pistes es troben en unes òptimes condicions, fet que els ha impulsat a a llargar la temporada d’hivern fins al 8 d’abril.

Pel que fa al fet que la Setmana Santa se celebri aquest any en unes dates tan avançades, el Gremi d'Hotels de Barcelona considera que és un inconvenient per a destins com la capital catalana, que milloren les previsions si aquesta festivitat se celebra en dates més primaverals, quan el temps acostuma a ser més càlid i estable. Tot i això, els propietaris dels apartaments turístics de Barcelona preveuen que els seus establiments puguin acabar penjant el cartell de complet amb les reserves d'última hora dels pròxims dies. Així ho ha indicat aquest divendres Enrique Alcántara, president de l'associació Apartur, que confia que es produeixin noves reserves per part de residents a l'estat espanyol i del turisme familiar provinent sobretot de països del sud d'Europa, que són els clients habituals de la festivitat de Setmana Santa.