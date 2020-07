Laura Borràs davant el Suprem, Salut promet fins a 30.000 PCR diàries la setmana que ve, i Trump demana posar-se la mascareta: les claus del dia, amb Antoni Bassas (22/07/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimecres 22 de juliol del 2020. Avui tindrem més núvols, sobretot al migdia, quan el cel quedarà força enterbolit, especialment en comarques de la meitat est. La calor tornarà a ser intensa amb màximes per sobre dels 35 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà la temperatura encara pujarà una mica més.

1. La diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs compareix avui davant el Tribunal Suprem, investigada per contractes fraccionats que va firmar quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Mentrestant, l’antiga mesa del Parlament va seure ahir a la banc dels acusats, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet i Anna Simó, i també l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. Van negar haver desobeït. El seu argument és que no podien vetar cap iniciativa, fos constitucional o no, ja que havien de “protegir” els drets dels diputats a presentar-les. Els cinc acusats s’enfronten a una pena de 20 mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de multa. El judici quedarà vist per a sentència demà passat.

2. Des d’ahir Josep Maria Argimon ja és, oficialment, el nou secretari de Salut Pública de Catalunya: “Tenim una capacitat només en l'entorn públic avui dia de 24.000 PCR al dia, la setmana que ve serà de 30.000. Perquè estem instal·lant uns petits robots, uns panthers, en diferents centres de Catalunya i, per tant, arribarem a 30.000, i si comptem la capacitat privada fins a 40.000 al dia”.

Per això, l’altre pilar bàsic del seu pla d’actuació se centra en trobar més contactes estrets que fins ara i, així, poder fer més proves. Per aconseguir-ho va explicar que té previst implementar de manera urgent l'entrada dels 500 nous gestors covid –per millorar el rastreig.

I tenir rastrejadors és bàsic. Ahir vam entrevistar la doctora Clara Prats, del grup de biologia computacional del departament de física de la UPC, on fan servir models matemàtics per saber com avança la malaltia. Va dir que ara la situació s’assembla a la del febrer, però que l’agost no serà el març, primer perquè sabem tractar millor la malaltia, i segon perquè al març detectàvem el 3% dels casos i ara el 30%.

3. Sobre la resposta del Govern a la pandèmia, el departament d’Educació va anunciar que repartirà 300.000 ordinadors portàtils a tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i formació professional dels centres públics i “els que calgui” dels centres concertats, i fins a 85.000 dispositius entre els docents de centres públics. La inversió serà de 106 milions d’euros, amb l'objectiu que no es tornin a produir les respostes desiguals dels centres davant del confinament.

4. Sobre la mascareta, la investigadora Judit Vall Castelló firma un article titulat “Per què hem de portar mascareta”, on diu que, primer, per les persones de més de 60 anys, perquè si la majoria utilitzem la mascareta estem protegint el grup de població més vulnerable enfront del virus. El segon aspecte important és que l’estudi demostra que la utilització de les mascaretes és especialment eficaç en ciutats grans, amb més densitat de població.

I, per cert, no diríeu mai qui ha demanat a la gent que es posi la mascareta? Doncs sí, un que fins ara només se l'ha posat una vegada, el president dels Estats Units, Donald Trump, això és d’aquesta matinada. També ha dit als americans que les “les coses aniran pitjor abans d’anar millor”.

5. El govern de Pedro Sánchez està molt satisfet pels 140.000 milions d’euros que la UE destinarà a Espanya: “El nostre país ha aconseguit 140.000 milions d'euros a mobilitzar durant els pròxims 6 anys, aquesta és la magnitud del fons que ha aprovat en termes històrics el Consell Europeu, un autèntic pla Marshall”.

Per la seva banda, el Govern espera que a Catalunya vinguin 30.000 d’aquests 140.000 milions i en promet 2.400 anuals per “reactivar i reorientar” l’economia. Acció climàtica, automoció i bioeconomia són les tres principals partides.

6. Mentrestant, el preu del metre quadrat de l'habitatge de segona mà de Barcelona ha caigut un 7% durant el primer semestre d’aquest 2020 respecte al mateix període de l’any passat, segon un estudi de la UPF i Tecnocasa. La davallada és superior a la de Madrid, on el preu ha baixat un 4,46%. La pandèmia ha reduït sensiblement el nombre de compravendes i ha foragitat els inversors.

7. I acabem recomanant aquest article de Ferran Sáez Mateu, sobre l'entrevista al president d’Esquerra, Oriol Junqueras, a TV3. Es titula “La presó no et fa un Mandela”. Hi diu que hi ha dues coses de Mandela que van descol·locar totalment els líders sud-africans. La primera, que no fes servir mai els seus 27 anys de reclusió com un argument d’autoritat política. La segona, que fes una sincera i severa autocrítica pública. Oriol Junqueras té tot el dret a estar emprenyat, però no a fer callar els discrepants com si, en comptes d’un sentiment, es tractés d’un argument.

Fins aquí les claus del dia, de seguida tornem amb l’anàlisi de l’actualitat.