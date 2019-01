Brussel·les obre un expedient d'infracció a Espanya per deficiències en les investigacions d'accidents ferroviaris

Brussel·les continua sense estar satisfeta amb la manera com Espanya investiga els accidents ferroviaris. L'Estat haurà de donar explicacions a la Comissió Europea sobre el seus sistemes de control quan hi ha problemes de seguretat ferroviària. Aquest dijous la Comissió Europea ha anunciat l'obertura d'un procés d'infracció a través del qual demana a Espanya que apliqui correctament les normes europees en aquest àmbit. La Comissió ha detectat "deficiències" particularment en la supervisió dels accidents i incidents ferroviaris.

Per això, l'executiu comunitari ha enviat una carta a l'estat espanyol on li dona dos mesos perquè respongui a les preocupacions que té la Comissió. És el primer pas en els processos d'infracció que obre la Comissió Europea i que en última instància poden acabar o a la justícia europea o en sanció econòmica. Espanya té dos mesos per respondre-hi.

Segons el comunicat de la Comissió, Espanya no compleix amb la directiva de seguretat ferroviària comunitària fixada el 2004. Concretament ha detectat "deficiències en la manera en què l'organisme nacional d'investigació analitza o investiga els accidents". Aquest organisme és la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF). També en detecta en les "tècniques de supervisió" que fa servir l'autoritat responsable de la seguretat ferroviària a Espanya, que és l 'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.

La Comissió Europea ha assegurat que aquest expedient no té cap relació amb l'accident ferroviari que hi va haver a Galícia l'any 2013. "La nostra anàlisi tracta la situació actual, no durant el temps de l'accident, la investigació de la investigació és una altra cosa", ha respost el portaveu de l'àrea de transport de la Comissió. Cal recordar que va ser el primer accident en l'alta velocitat espanyola, on van morir 80 persones, i que les autoritats europees ja van posar sota la lupa després de posar en dubte la independència de la investigació.



L’Agència Ferroviària Europea (ERA) va considerar que l’informe espanyol va ser parcial, ja que Renfe i Adif van formar-hi part, i es van obviar “elements clau” que explicaven les causes del sinistre. L’Executiu comunitari va demanar a les autoritats espanyoles una nova investigació que fos independent. La Comissió ha insistit en desvincular totes dues investigacions, però no ha pogut descartar el fet que s'hagi detectat que encara persisteixen deficiències en el mètode d'investigació d'accidents precisament pel cas de Santiago de Compostel·la.

Espanya es defensa: "El sistema ferroviari espanyol és segur"

La resposta d'Espanya en un tema tan sensible com aquest no s'ha fet esperar. El ministeri de Foment ha enviat un comunicat en què assegura que reafirma "la seguretat del sistema ferroviari espanyol". Explica que aquest departament ja treballa per donar "la resposta detallada" a la Comissió i que la presentarà al consell de ministres "en dates pròximes". A més, també anuncia la compareixença del secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, al Congrés per donar explicacions.

Espanya defensa que "el sistema ferroviari espanyol és segur" i que "no s'ha posat en dubte" per part de cap organisme internacional, malgrat l'expedient obert per la Comissió aquest mateix dijous i l'anterior informe sobre la parcialitat de la investigació sobre el cas de l'Alvia de Galícia. El govern de Pedro Sánchez aclareix que l'expedient de Brussel·les arriba després d'una auditoria feta per l'Agència Ferroviària de la UE entre el novembre del 2017 i el gener del 2018, una informació que confirmen fonts europees que han explicat que la informació en què es basa l'expedient és "dels últims mesos". Per tot plegat, el mateix Saura ja ha anunciat que Sánchez presentarà un nou pla de seguretat de transport que, entre altres punts, té com a objectiu millorar la independència dels mecanismes d'investigació en aquests casos.