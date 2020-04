Vergés: "La possibilitat de rebrot és altíssima, els professionals sanitaris no s'ho mereixen"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès que estan debatent sobre la necessitat que els infants surtin al carrer. "Hem de trobar una manera segura perquè els infants puguin sortir, per no posar en risc el confinament. Són molts dies, hi ha necessitat d'infants i famílies", ha explicat la responsable del departament, que ha explicat que ara mateix les UCI de Catalunya estan al 80% d'ocupació, 5 punts per sota de la situació que hi havia als hospitals catalans fa una setmana.

Tot i el descens, Vergés considera que no es pot dir que s'hagi arribat al pic de la pandèmia i que "un 80% continua sent molt, moltíssim", perquè no es tracta d'UCIs convencionals, sinó d'espais habilitats per donar una resposta a la crisi sanitària. La responsable de Salut ha dit també que no es pot rebaixar la intensitat de les mesures per lluitar contra el covid-19 per no tornar a provocar un augment de casos a les UCI i perquè alhora hi ha "necessitats d'altres coses que no són covid": "Es comencen a programar aspectes de salut que no tenen a veure amb covid, però que no podem demorar més".

En aquest sentit, la consellera ha lamentat que el govern espanyol hagi aixecat el confinament total i hagi permès que molts treballadors hagin de tornar a l'activitat. "Ni tan sols l'Estat té un estudi serològic per saber com està immunitzada la població. La possibilitat de rebrot és altíssima. Els professionals no es mereixen que els posin en més tensió quan porten setmanes treballant de manera molt dura".

Resposta per a les residències

Vergés ha donat resposta també a l'anunci publicat aquest dimarts al BOE, que diu que el govern espanyol ha intervingut els laboratoris privats per controlar els tests i regular-ne el preu. Els laboratoris privats i les clíniques privades no "poden oferir ni a empreses ni a ajuntaments" tests per detectar el covid-19. Vergés ha explicat que, en el cas de Catalunya, fa pràcticament un mes es va fer una resolució perquè "tota la capacitat de la privada, clíniques i laboratoris" passés a dependre de Salut i que, per tant, l'anunci publicat al BOE no aporta cap canvi.

D'altra banda, també s'ha anunciat que en "13-15 dies" totes les residències catalanes estaran "testades". En aquest sentit, el departament de Salut obrirà una residència medicalitzada a Barcelona amb 240 llits. Serà al Poble-sec i hi haurà 140 habitacions per rebre persones que tenen covid-19. "Estem fent la instal·lació d’oxigen en 66 llits d’aquesta residència", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha avançat que de manera immediata s'hi instal·laran 32 persones provinents de diferents residències de gent gran. A més, un hotel amb 80 places es destinarà també per a persones que no estan contagiades però que estan en risc i s'han d'aïllar.

Vergés ha detallat el pla de Salut per donar resposta a la situació que viuen les residències de gent gran. De moment, 480 usuaris de geriàtrics han estat reubicats en altres centres i 481 persones han retornat amb les seves famílies per passar el confinament a casa. La consellera ha explicat que s'han fet ja 10.434 tests PCR a les residències catalanes, on gairebé hi ha hagut 1.900 morts i 4.000 positius.

Pla de rescat per a la cultura

El Govern ha aprovat un pla de rescat per al món de la cultura de 31 milions d'euros. "Un pla per contribuir i pal·liar l'aturada d’activitats per la pandèmia", ha resumit la portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, que ha detallat com es divideixen aquestes ajudes, que abasten des de l'ajut a les biblioteques a línies de crèdit o ajuts directes. També ha assumit que serà pràcticament impossible que aquest estiu es puguin celebrar els festivals de música.

D'altra banda, l'executiu també ha aprovat una partida de 16 milions d'euros per garantir els recursos necessaris per als 4.258 menors i joves immigrants que viuen sols i estan sota tutela de la Generalitat. Budó s'ha referit a les declaracions d'ahir dilluns del conseller Buch sobre l'enviament d'1.714.000 mascaretes per part de l'Estat. "En política, jo tampoc crec en les casualitats. No crec que la xifra fos casual, però que cadascú tregui les seves conclusions", ha dit.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat el dispositiu per repartir mascaretes aquest dimarts: "S'han repartit 100.000 mascaretes i hem detectat que molta gent s'ha quedat a casa". En 130 punts de 40 municipis d'arreu de Catalunya s'ha repartit el material, i ho han fet 450 voluntaris de la Creu Roja i 200 de Protecció Civil.

El responsable d'Interior ha explicat que molta gent ha optat "possiblement" per agafar el vehicle privat i no el transport públic. Així ho constaten les dades: a l'àrea metropolitana ha augmentat el trànsit un 52% respecte al dimarts 7 d'abril.