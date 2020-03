Què han de fer els pares amb custòdia compartida dels fills? Els Mossos responen als dubtes sobre el confinament

Portem cinc dies d'estat d'alarma i els Mossos d'Esquadra continuen posant moltes denúncies a gent per saltar-se, amb qualsevol excusa, el confinament. "O tots ens solidaritzem per tancar les cadenes de contagi o tindrem un problema de cara al futur", ha assegurat l'intendent dels Mossos d'Esquadra Josep Antoni Saumell, que ha comparegut juntament amb Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, per resoldre els dubtes dels ciutadans.

Delgado ha insistit que davant d'aquesta crisi és primordial no saturar la línia telefònica del 112, que és només per a casos d'emergència en què es necessiti una intervenció immediata dels servies d'emergència. Per a qualsevol consulta d'àmbit sanitari s'ha de trucar al 061 i per a dubtes sobre l'aplicació del confinament al 012.

El decret de l'estat d'alarma deixa ben clar que només es pot circular per les vies públiques, ja sigui en cotxe o a peu, per realitzar activitats determinades i sempre individualment. Saumell reconeix que hi ha una certa contradicció dins d'aquesta normativa, perquè els policies i les ambulàncies van dos en un vehicle i en un taxi hi va el conductor i el passatger. És per això que els Mossos només denuncien aquells casos que no estiguin justificats i que en facin un ús inadequat.

"¿Puc anar a treballar en cotxe amb un company de feina amb qui comparteixo vuit hores laborals?" La resposta en aquest cas seria que no, perquè no és una necessitat. Però "¿puc acompanyar la meva dona embarassada al metge?" sí que seria una de les situacions permeses. De la mateixa manera, aquelles famílies que tinguin la custòdia dels fills compartida també podrien utilitzar el cotxe per anar de casa d'un dels pares a l'altra però sempre que no s'utilitzi com a excusa per anar a segones residències o sortir al carrer més sovint.

Aquestes excepcionalitats també estarien permeses en els casos de persones amb discapacitat, malaltes o nens amb TEA o TDAH, a qui es recomana sortir a passejar. Aquests podrien sortir al carrer acompanyats sempre que portessin una prescripció sanitària que ho demostrés. Per tant, el decret d'estat d'alarma prohibeix sortir al carrer menys en aquelles situacions en què sigui imprescindible i estigui justificat.

Saumell ha reiterat que aquests són només casos excepcionals i ha demanat que la gent "busqui excuses per quedar-se a casa i no per sortir-ne". És important que les persones que tenen la necessitat de sortir ho puguin fer i, per això, demana a la resta solidaritat i comprensió. Cada persona infectada pot arribar a infectar-ne quatre, aquests a quatre més i així successivament. Per tant, un sol individu pot arribar a infectar centenars d'altres individus. "Necessitem un distanciament social físic", ha reconegut Delgado, i ha afegit que "ens hem de conscienciar que això va per llarg".

Tant els Mossos d'Esquadra com Protecció Civil segueixen responent dubtes per les xarxes socials i han creat un document de preguntes i respostes que es pot consultar a la web.