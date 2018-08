Busquen a Mallorca un conductor que ha fugit després d'atropellar mortalment un jove

La Guàrdia Civil està buscant a Mallorca un conductor que ha fugit després d'atropellar mortalment aquesta matinada un jove de 20 anys a la carretera de Llucmajor a s'Estanyol. L'avís s'ha rebut a les 3.40 hores al quilòmetre 10,4 de la carretera MA-6015, però l'atropellament ha tingut lloc minuts abans, han informat fonts de la Benemèrita.

L'equip sanitari del 061 ha intentat estabilitzar el jove atropellat, que ha mort al lloc dels fets a causa de les greus ferides. Agents de trànsit de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Llucmajor s'han personat al lloc del succés.

La Guàrdia Civil ha iniciat la recerca del conductor i del cotxe per intentar aclarir el que ha passat i conèixer per què no ha prestat assistència al jove atropellat.

Fonts de la Guàrdia Civil han subratllat que el conductor tenia l'obligació legal de prestar ajuda al jove ferit, amb independència de si aquest caminava o no per un lloc habilitat per als vianants.