CUP-Capgirem diu que es va equivocar votant en contra de consultar sobre l'aigua

El grup municipal de la CUP-Capgirem ha informat aquest divendres que va cometre un "error" votant en contra de consultar sobre la gestió de l'aigua en el ple en què es decidien les preguntes que formarien part de la primera multiconsulta de Barcelona, i en què es van tombar les dues iniciatives presentades per la ciutadania.

"La candidatura reconeix errors en el sentit de la votació emesa en el ple, ja que no s'ajustava al reglament de participació aprovat recentment a l'Ajuntament, ja que segons aquest, els únics motius per oposar-se a una pregunta havien de tenir base jurídica", assenyala la CUP en el comunicat en què ha fet públiques les conclusions a les quals ha arribat després de revisar el seu posicionament en el ple.

Assenyala que el posicionament de la CUP-Capgirem Barcelona en el ple del dia 10 en contra de consultar sobre si la gestió de l'aigua ha de ser pública "va ser debatut de manera assembleària, com sempre, i en clau política, no jurídica; com sempre, també".

Per a la CUP "no es van interpretar correctament les regles del 'joc'", però l'equip de govern i els serveis jurídics tampoc van posar sobre la taula la contradicció entre el sentit del seu vot i el seu discurs i el reglament durant el ple.

"La falta de previsió i preparació del govern i els serveis jurídics per encarar aquest debat, sumats als nostres errors ja comentats, ha generat una situació d'incertesa que mai s'hauria d'haver produït i que lamentem profundament", subratlla la formació anticapitalista.

En la nota de premsa, CUP-Capgirem es posa "a disposició dels diferents col·lectius implicats" i es compromet a donar suport a la decisió que emeti la comissió d'empara sobre les conseqüències de la decisió del ple que s'estan plantejant.

Per a CUP-Capgirem "no cal preguntar sobre si cal municipalitzar o no l'aigua" sinó municipalitzar-la i preguntar "sobre quin model de gestió publica és més adequat". En declaracions als mitjans, la regidora Eulàlia Reguant ha admès que si es tornés a repetir el ple no votarien en contra de cap pregunta.