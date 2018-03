Dubtes entre les forces independentistes de Barcelona davant la crida de Graupera a confluir

Primeres reaccions entre les forces independentistes de Barcelona a la proposta que va llançar ahir el tertulià i acadèmic Jordi Graupera, que advoca per una llista electoral unitària independentista que parteixi d'unes primàries a les quals es preveu presentar. De moment, des de la fredor. La CUP Barcelona, per exemple, l'ha avisat que homogeneïtzar projectes no sempre suma: "En aquestes situacions, dos més dos no necessàriament són quatre", ha defensat, en roda de premsa, la regidora Eulàlia Reguant. També l'exalcalde Xavier Trias ha expressat dubtes, aquest matí, sobre la proposa de confluir i ha defensat que el que és important és explicar bé què es proposa per Barcelona. En una entrevista a l'ARA, el cap de files d'ERC, Alfred Bosch , també expressava dubtes sobre el projecte i deixava clar que els republicans se senten alternativa a l'alcaldessa Ada Colau. Fins ara, només el grup de Demòcrates ha rebut amb interès la crida. El portaveu de la formació -que actualment té Gerard Ardanuy com a regidor no adscrit a l'Ajuntament- va assegurar que, com va avançar aquest diari, se senten interpel·lats per la proposta i que la sotmetran a votació entre els seus voluntaris.

"No es tracta de construir república homogeneïtzant els projectes, perquè s'ha demostrat àmpliament que homogeneïtzar projectes no suma", ha dit Reguant en roda de premsa aquest dimecres al costat de les regidores María José Lecha i Maria Rovira. la cupaire ha dit que la militància de la CUP escoltarà aquesta proposta i decidirà com continuar implementant el seu projecte a la ciutat, tot i que ha assenyalat que no encaixa amb el partit perquè la CUP entén que "ha de fer una candidatura municipalista, que també passa per l'organització col·lectiva ".

"La construcció de la república també passa per recuperar sobiranies i treballar de forma col·lectiva", ha remarcat la regidora, que ha sostingut que Barcelona ha de ser un pol de construcció republicana, però no per aquest motiu ha d'allunyar Barcelona dels seus veïns.

Reguant ha advertit a tots els partits que han impulsat ja processos per triar candidats que "els mandats municipals duren quatre anys, i no tres, per destinar l'últim a campanyes electorals" en lloc de a promoure polítiques transformadores en benefici dels ciutadans.

Trias, al seu torn, preguntat per la crida a confluir en una entrevista a TV3, ha defensat que"hi ha molta gent que s’adona que el projecte de Colau no funciona i ara tothom vol ser alcalde de Barcelona" I ha afegit que "això és bo si som capaços d’unir forces i fer una candidatura forta capaç per guanyar les eleccions". Trias ha apuntat, però, que el que és primordial és explicar bé què es pensa fer, quin és el projecte per a la ciutat.

El debat del tramvia

Sobre la votació en el ple de divendres per ampliar el tramvia des de Glòries fins a Verdaguer, Lecha ha assenyalat que les assemblees de la CUP es reuniran dijous i decidiran, encara que el més probable serà que ratifiquin un vot contrari: "El protocol que es ens proposa és un xec en blanc, i nosaltres mai diem 'sí' a un xec en blanc ".

"No tenim cap confiança i no farem un acte de fe amb aquest protocol tan ambigu", ha dit Lecha, que ha assegurat que és paper mullat i ha criticat que es llanci el missatge que amb el tramvia se soluciona la contaminació i la mobilitat de la ciutat.

"El govern municipal ens està abocant a un compromís sense sabersi aquesta gestió podrà ser com marca el protocol o no", perquè l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) haurà estudiar-ho, ha assegurat.

En el mateix ple, Rovira ha explicat que la CUP presentarà una proposta perquè l'Ajuntament impulsi un pla de xoc per obrir nous residències i centres de dia de titularitat pública per a gent gran i fer un estudi sobre la necessitat d'aquests equipaments als barris.Ha assegurat que a la ciutat hi ha unes 349.000 persones de més de 65 anys, però que hi ha unes 2.700 places de centre de dia -amb una ràtio de 1,7 places per 1.000 habitants- i 11.200 de residència -6,9 per cada 1.0000-, xifres que ha titllat d ' "absolutament insuficients".