Carles Agustí (PDeCAT) aposta per confluir amb Graupera i ERC a Barcelona

El candidat a les primàries del PDeCAT Carles Agustí ha apostat avui per confluir amb ERC i amb el projecte que el periodista i tertulià Jordi Graupera presentarà aquest vespre en una conferència al teatre Victòria. Agustí ha defensat articular una única candidatura sobiranista amb la finalitat de guanyar l'alcaldia de Barcelona en les municipals de l'any vinent. Com va explicar aquest diari, gfa setmanes que les forces independentistes fan els seus moviments per articular l'alternativa als comuns. De moment, ERC, que ja ha escollit Alfred Bosch com a alcaldable, se situa lluny de qualsevol projecte de confluència. El seu cap de files, assegurava en una entrevista a l'ARA que la formació ja ha fet la feina i pot ser "l'alternativa" a Colau. Graupera explicarà avui el seu projecte de convocar unes primàries entre l'independentisme.

Agustí ha presentat avui la seva candidatura Obrim Barcelona, que competirà amb la de la presidenta del PDeCAT, Neus Munté, una vegada els dos aspirants hagin recollit els avals necessaris per concórrer a les primàries previstes per a l'11 i 12 de maig, amb l'objectiu d'escollir l'alcaldable del partit per a la capital catalana.

Si bé Agustí es presenta per encapçalar la llista del PDeCAT, ha asseverat que si guanya les primàries treballarà per aconseguir "una candidatura sobiranista, independentista i veïnal, més enllà del Partit Demòcrata, que permeti guanyar -l'alcaldessa- Ada Colau".

Així, ha apostat per confluir amb ERC i amb el projecte de Jordi Graupera, un dels principals líders d'opinió del sobiranisme, que avui celebra una conferència per explicar les seves idees sobre Barcelona.

Agustí ha indicat que els sobiranistes estan "obligats" a posar-se d'acord en una candidatura que ha dit que podria anomenar-se "Junts per Barcelona" o un altre nom que es decideixi, però en tot cas ha considerat que aquesta iniciativa seria "una gran oportunitat per al Partit Demòcrata", encara que pugui provocar alguns "sacrificis" que "ja es veuran".

El candidat ha tingut unes paraules de record per a l'exregidor de Barcelona i exconseller de l'Interior, Joaquim Forn, i ha afirmat que la petició de la Fiscalia d'atorgar-li la llibertat amb una finança de 100.000 euros "obre la porta a l'esperança en la justícia".

Ha criticat la posició d'Ada Colau davant el procés sobiranista i ha remarcat que "Barcelona no pot ser equidistant entre els que donen patacades i els que les reben", sinó que "ha d'encapçalar el resultat de l'1-O per ajudar que es faci efectiu".

Agustí és membre del Comitè Nacional del PDeCAT i responsable de Govern Obert de la Diputació de Barcelona, i en el passat va exercir de comissionat de participació ciutadana de l'Ajuntament de la capital catalana