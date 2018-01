Un home s'enfronta a 4 anys de presó per haver intentat introduir una menor dins un maleter a Cambrils

La fiscalia demana 3 anys i 11 mesos de presó per a l'home que va intentar introduir una noia de 17 anys dins el maleter del seu vehicle a Cambrils. Els fets van passar el 26 de juliol del 2015, quan l'acusat va seguir la menor pel carrer Hospital de la localitat del Baix Camp, segons assegura el ministeri públic.

Quan la noia es va donar de l'actitud sospitosa de l'home es va dirigir "espantada" a una zona de vianants. Una estona després, la menor va tornar a agafar el camí de casa seva, a l'avinguda Nou Cambrils. L'home, però, l'estava esperant en aquest punt amb el maleter del vehicle obert. L'acusat va sortir del cotxe i va agafar a la noia pel braç amb força mentre intentava introduir-la dins el maleter contra la seva voluntat.

L'individu no va aconseguir el seu propòsit perquè la noia s'hi va resistir i va aconseguir desfer-se de l'acusat després de forcejar-hi, segons informa la fiscalia. El ministeri fiscal demana 3 anys i 11 mesos de presó per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. A més, reclama que l'acusat no pugui acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i tampoc pugui comunicar-s'hi durant un període mínim de 5 anys.

L’home, que actualment té 50 anys, s’asseurà a la banqueta dels acusats de l’Audiència de Tarragona el 12 de febrer.