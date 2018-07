Camí de la calorada més forta de l’estiu fins ara

S’acosta la que podria ser l’onada de calor més dura i persistent d’aquest estiu. Una bossa d’aire saharià ens anirà afectant cada cop més a mesura que avanci la setmana i a partir de dijous provocarà les temperatures més altes de l’estiu fins avui. No hi haurà canvis bruscos, però sí una pujada progressiva d’entre 3 i 5 graus respecte als últims dies que farà que de cara al cap de setmana les màximes s’enfilin als 40 graus en alguns punts de Ponent i de les Terres de l’Ebre. La humitat farà que la temperatura de sensació s’enfili fins als mateixos 40 graus en punts de la costa. A prop de mar, de nit, la temperatura no baixarà dels 25 graus en algun cas, i les nits tropicals (mínima per sobre dels 20 graus) arribaran a moltes comarques interiors del centre i del sud de Catalunya.

El pitjor és que els mapes del temps a llarg termini no auguren canvis de cara a la setmana que ve. L’escenari més probable és que la calor forta continuï fins al 7 o el 8 d’agost i a partir d’aquí la temperatura comenci a recular, sense que hi hagi, però, símptomes d’una refrescada. Al centre i a l’oest de la Península s’hi entreveu una calor més extrema, amb màximes de fins a 45 graus a Andalusia i Extremadura.