Campanya per impedir l'acampada irregular al Parc Natural de l'Alt Pirineu

Personal del Parc Natural de l'Alt Pirineu i agents rurals han començat una campanya de vigilància i control per evitar l'acampada il·legal en aquest espai protegit. Recorreran les zones més problemàtiques i han reforçat la senyalització i els rètols informatius. Aquesta campanya, que es farà fins a finals de setembre, servirà per comprovar que els visitants compleixen la normativa vigent i tenen autorització per acampar.

En cas que sigui necessari acampar, és possible en la modalitat d'alta muntanya, que permet pernoctar de vuit del vespre a vuit del matí per sobre els 2.000 metres, sempre que es faci una única nit en una mateixa ubicació. L'any 2017 es van fer 21 denúncies per acampades irregulars al parc, la majoria al camí d'accés a la Pica d'Estats per la Vall Ferrera. És la segona campanya d'aquest tipus que la Generalitat posa en marxa en aquest àmbit.



Un dels punts més conflictius és el camí d'ascensió a la Pica d'Estats per Àreu (Vall Ferrera). És el pic més alt de Catalunya (3.143 metres) i una de les muntanyes més populars dels Pirineus. Precisament a la vora de l'estany de Sotllo els últims anys s'havia establert una zona d'acampada il·legal amb usuaris que fixaven la tenda diversos dies i hi deixaven deixalles. Tot i la dificultat d'accés, el parc ha netejat la zona, però encara hi ha gent que hi acampa de manera irregular, i per això s'ha intensificat la vigilància.



Els experts recomanen que qui vulgui pujar la Pica d'Estats planifiqui bé la ruta, perquè és llarga i exigent. Per passar la nit es recomana el refugi de Vallferrera o diversos allotjaments de la zona, especialment del poble d'Àreu. En cas que sigui necessari acampar, es permet en la modalitat d'alta muntanya. Sempre vigilant de causar el mínim impacte ambiental en un medi especialment fràgil, i deixant l'espai tal com estava. En l'itinerari d'accés a la Pica d'Estats, tan el pla de Boet com els aparcaments de la Molinassa, el pla de la Selva i el pla de la Farga estan per sota els 2.000 metres i per tant no s'hi pot pernoctar amb tenda o d'altres maneres sense permís del parc i del propietari del terreny.