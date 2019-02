Campanya contra els falsos revisors del gas: "No paguis res"

Els Mossos d'Esquadra i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya (Fegicat) han presentat la primera campanya conjunta contra els falsos revisors del gas. "No obris sense cita prèvia" o "No paguis res" són algunes de les indicacions de la campanya que, segons el president de Fegicat, Jaume Alcaide, vol que "els usuaris sàpiguen com actuen els revisors del gas i també dignificar la feina de les empreses instal·ladores que treballen legalment".

Alcaide explica que la inspecció és obligatòria cada cinc anys i que la companyia distribuïdora la notifica per carta tres mesos abans. La revisió la pot fer la mateixa distribuïdora –que penja cartells informatius– o un instal·lador de confiança, però Alcaide subratlla que en cap cas s'ha de pagar al moment perquè l'import s'abona a la factura de la companyia comercialitzadora del gas.

El portaveu dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Albert Oliva, explica que des del 2012 la policia catalana ha detingut 69 persones que es feien passar per falsos revisors del gas. Oliva afegeix que els falsos operaris fan una estafa –simulant que són autèntics revisors i cobrant pel suposat servei– i cometen furts, ja que distreuen les víctimes per robar objectes de valor dels habitatges.

El portaveu remarca que els falsos revisors aprofiten per actuar amb persones vulnerables, habitualment d'edat avançada. Tot i això, Oliva apunta que la desarticulació, fa més d'un any, d'un grup d'unes 25 persones –la majoria de les quals van ingressar a presó– dedicat a l'activitat de falsos operaris del gas ha suposat que els casos vagin a la baixa.