Canàries també prohibeix fumar a l'aire lliure si no hi ha distància i Madrid i altres comunitats ho estudien

El coronavirus revifa el debat entorn al tabac al carrer. El govern de les Canàries ha acordat aquest dijous l'ús obligatori de mascaretes i la prohibició de fumar a l'aire lliure si no es respecta la distància física de seguretat, segons ha explicat el president de les Illes, Ángel Víctor Torres. La mesura s'ha aprovat aquest dijous en un consell executiu extraordinari per l'increment de contagis registrats les últimes hores.

Canàries és la segona comunitat autònoma que veta el tabac en els espais públics a causa de la pandèmia, després que a Galícia la prohibició hagi entrat en vigor aquesta mitjanit avalada per un grup d'experts que veu el tabac com "un factor de difusió del coronavirus".

També la Comunitat de Madrid va estudiar la idoneïtat d'aquesta mesura a les terrasses dels bars i restaurants, segons ha explicat aquest dijous el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero. Finalment el govern autonòmic ho va acabar descartant, adduint que la decisió corresponia al govern espanyol perquè afectava la llei antitabac, un àmbit de la llei bàsica estatal.

El conseller madrileny ha assegurat que està disposat a aprovar la normativa "sense cap mena de dubte" si es confirma que la llei que desplegarà Galícia –tot i que molt probablement arribarà abans la canària– es pot adaptar a la resta de regions. Tanmateix, Ruiz Escudero ha subratllat que a la capital espanyola ja hi ha una recomanació de no fumar als espais públics ni a les terrasses "per contenir la propagació del virus" que, ha dit, va aprovar-se a proposta de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.

Hi ha diverses comunitats més que estan consultant amb els seus respectius comitès d'experts la idoneïtat de la mesura, com ara Castella-La Manxa, Navarra, Cantàbria i Andalusia, que ha encarregat un estudi sobre "les evidències científiques" que avalen la mesura per reduir la incidència del virus.

Argimon: "Té tot el sentit"

A Catalunya, de moment, el departament de Salut no té damunt la taula proposar la prohibició de fumar al carrer per evitar que les persones es treguin la mascareta, segons avança a l'ARA el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Malgrat que no és una mesura "que es pugui descartar" més endavant, el covid-19 no desencallarà encara la reforma de la llei antitabac, la qual fa quasi una dècada (2011) que el Govern va endurir, per exemple, a bars, restaurants i discoteques.

Argimon sí que admet que és una bona idea especialment en aquells entorns on no es poden respectar les distàncies físiques. "Té tot el sentit i no ho neguem, perquè demanem portar la mascareta en tot moment i això és incompatible amb fumar", puntualitza la màxima autoritat en salut preventiva a Catalunya.