"El Carles Capdevila era un referent per al món educatiu i volíem que la nostra escola portés el seu nom"

L'equip de mestres de l'escola dels Hostalets de Balenyà tenia la festa de Sant Jordi preparada per dedicar-la a Carles Capdevila, un dels fills predilectes del poble. Volien penjar cites del director fundador de l'ARA per tota l'escola i portar-hi un periodista que el coneixia perquè parlés de la seva figura. El coronavirus ho ha impedit, però ara estan preparant una setmana virtual en honor al periodista abans que acabi el curs, perquè l'objectiu és el mateix: explicar a tots els nens i nenes del centre qui era i per què va ser important. I ho volen fer perquè l'escola, que ara es diu Joan XXIII, l'any que ve passarà a dir-se Carles Capdevila. "Era un referent per al món educatiu i volíem que la nostra escola portés el seu nom", resumeix Sílvia Palau, la directora del centre.

Quan Capdevila va morir, el juny que ve farà ja tres anys, un grup de famílies de l'escola van anar a veure la Sílvia per demanar-li el canvi de nom. Ella ho va veure clar. "Era una persona molt estimada al poble. Sempre deia que era d'aquí. Lligava la seva saviesa i el seu sentit comú amb l'humor. Tenia una mirada sàvia del món educatiu i ens la traslladava rient. Per això ens fa molta il·lusió portar el seu nom", explica la directora. Abans de fer-ho oficial, calia que la direcció del centre donés uns motius (no hi ha dubte que els tenen clars), que el consell escolar ho aprovés (i ho va fer per unanimitat) i que l'Ajuntament hi donés el vistiplau (va trigar una mica pels canvis de govern, però finalment va arribar la llum verda). "Vam fer una enquesta als pares, que van donar-hi suport per àmplia majoria, i ja teníem les tres condicions. I aleshores al departament ens van dir que era el moment ideal", diu la directora.

Efectivament, els astres es van alinear. El canvi de nom fa temps que es cou i ha anat en paral·lel a una altra transformació: passar de ser una escola de primària a un institut escola. "Era una manera maca d'ampliar el nostre projecte educatiu. Hi ha una part d'alumnes que marxaven a estudiar fora del poble i es vinculaven molt a les entitats de Centelles. Ens faltava arrelar el jovent a Hostalets", explica la Sílvia. De fet, el mateix Capdevila ho explicava en un dels seus articles a l'ARA: "L'avi feia 8 quilòmetres al matí i 8 a la tarda, de Collsuspina a Centelles, per anar als hermanus. Mon pare en feia 5 d'anada i 5 de tornada, des de la casa de pagès on els cuidaven perquè la seva mare estava malalta fins als escolapis de Moià".

29 instituts escola el curs que ve

Un grup de famílies es va organitzar ja fa anys per demanar que el poble tingués algun grup de secundària. "Primer ens semblava com un somni. Ens deien que trigaríem anys", admet la directora. Però tot es va precipitar: el boom demogràfic va començar a saturar els instituts i la nova conselleria de Josep Bargalló va apostar des del principi per aquesta fórmula. Els instituts escola uneixen educació infantil, primària i secundària en un mateix centre, en la línia que fan moltes escoles concertades del país i, segons el departament, faciliten el pas de la primària a l'ESO, milloren la convivència entre l'alumnat i redueixen el fracàs escolar. Precisament aquest dimarts s'ha sabut que en total hi haurà 29 instituts escola més a Catalunya el curs que ve, i ja en seran 82. Fa tres anys n'hi havia 28 a tot el país.

Així doncs, els 26 alumnes que hi ha a cadascun dels dos grups de sisè del Joan XXIII començaran l'ESO al mateix centre, però ara amb el nom de Carles Capdevila. Volen impregnar l'ADN del nou centre de l'esperit de Capdevila: "Un dels nostres pilars serà la comunicació", diu la Sílvia. Ella i la resta de l'equip directiu ja fan càlculs per preparar el nou curs, a l'espera de les instruccions que doni el departament d'Educació per al desconfinament. "Els que faran 1r d'ESO els posarem de moment a les dues aules de biblioteca, i la biblioteca passarà a un altre local municipal –diu de moment, i afegeix–. Bé, això és el que teníem pensat, ja veurem ara si hi cabrem", conscient que el curs que ve hi haurà d'haver menys alumnes a les aules. Per a més endavant, està previst un projecte d'ampliació de l'escola per fer cabre cada any un curs nou a l'ESO.

L'única escola que hi ha als Hostalets de Balenyà tindrà a partir d'ara el nom del seu millor ambaixador. Com ell va deixar escrit en centenars d'articles en què parlava d'educació, el nou institut escola seguirà "encarrilant la canalla", que és "la missió més lloable, difícil i plena de gent preparadíssima" que hi ha. A la direcció de l'escola els agrairia –a través d'una carta escrita el 2015 que ara, en plena pandèmia, esdevé una profecia– la feina diària educant els infants "en uns moments en què us heu d'adaptar a noves maneres d'ensenyar, en què els heu de preparar per treure el millor d'ells mateixos i alhora estimular-los perquè s'adaptin a un món en crisi i treballin per millorar-lo". A l'equip de mestres que continuaran i als cinc professors nous que arribaran al centre els donaria les gràcies per entendre que la seva feina "no acaba quan ho heu explicat, sinó quan ho han entès". I a les parets de la seva escola segur que hi haurà escrit algun dels seus lemes per deixar clar que "l'educació és el tema més important del món".