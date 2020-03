Carros plens i prestatges buits: l'alerta pel coronavirus arriba als súpers

Prestatges de pasta i arròs buits. Poques unitats de tovallons i paper higiènic. Més cues de les habituals i carros carregats. En plena alerta pels contagis de coronavirus i les mesures per evitar que es propagui, els supermercats de Barcelona estan avui força més plens del que seria habitual. Per ser un dia laborable al matí, el nombre de clients a qualsevol supermercat és molt elevat. Els treballadors d'un Mercadona del barri del Congrés expliquen que, com cada dia, a primera hora s'han reomplert les lleixes de productes, sobretot els frescos. Per això les prestatgeries, tot i l'afluència de gent, estan plenes, però ja comencen a faltar alguns productes com arròs, macarrons o bolquers i queden pocs pots de llegums. Una caixera apunta que la majoria dels clients que han augmentat els últims dies són gent gran, "que estan comprant de manera desmesurada". "Molt menjar, com la carn, l'hauran de llençar perquè no el gastaran", alerta.

Els treballadors han notat aquesta setmana que l'afluència de gent se situa molt per sobre del que és habitual. Conscients d'això, el nombre de caixes que funcionen també és superior per evitar cues. Tot plegat ho atribueixen a "la por" generada pel coronavirus.

A l'establiment que la cadena té al carrer Calàbria entre Diputació i Consell de Cent, a l'Eixample, aquest matí els prestatges de productes bàsics com els ous, la pasta o el paper per eixugar-se les mans estaven buits. També es començava a notar la falta de productes frescos com carn, pollastre i embotits. La majoria de clients, força més dels habituals i alguns protegits amb mascaretes, asseguraven que estaven fent la compra habitual de la setmana, però d'altres sí que reconeixien que estaven sent previsors de cara al que pugui passar amb el coronavirus. En un establiment proper de la cadena Consum també s'hi trobaven a faltar, ja cap a les deu del matí, alguns productes bàsics.

Tot i això, des de l'Associació de Concessionaris de Mercabarna (Assocome) s'assegura que el proveïment d'aliments frescos –fruita, hortalisses, peix, marisc, carn i aviram– està "absolutament garantit" per a les pròximes setmanes.