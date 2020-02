Castells promet eliminar la figura del "fals professor associat" a la universitat

El ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha anunciat que s'està elaborant un estatut de la carrera professional i amb el personal docent i investigador de les universitats que servirà per posar fi a les figures "inductores de precarietat" com els "falsos professors associats". La figura de l'associat es reservarà a la col·laboració docent de professionals que no depenen d'aquest contracte universitari per a la seva vida laboral, ha explicat el ministre en la seva estrena en comissió al Congrés.

Castells, que la setmana que ve serà a Barcelona en la seva gira per les universitats públiques espanyoles –anomenada El ministre escolta–, ha assegurat que complirà aquest compromís del seu departament de "reduir la precarietat actual del personal docent i investigador, millorar-ne les condicions de treball i salari i estabilitzar-ne la situació laboral".

El ministre també ha assegurat que augmentarà el finançament de les beques amb recursos que aniran a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat. També garantirà el dret "subjectiu" a aquestes ajudes, segons renda familiar, i treballarà perquè la convocatòria es resolgui abans que comenci el curs a la universitat i així els estudiants tinguin informació fiable sobre la quantitat d'ajuda que rebran i les dates de pagament del ministeri.

Pel que fa a les taxes, Castells ha refermat que es reduiran als nivells previs al 2012, en el marc de la Conferència General de Política Universitària, que ha convocat amb les comunitats autònomes aquest dilluns vinent. El ministre ha assegurat que espera obrir un gran debat el 2021 per aconseguir un consens ampli per construir un projecte de llei d'universitats.