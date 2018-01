L'encaix de Catalunya a Espanya, la principal preocupació dels barcelonins

Gairebé dos mesos després del referèndum de l'1-O i de la declaració unilateral d'independència, l'encaix de Catalunya a Espanya s'ha convertit en el problema més greu per als barcelonins. Així ho constata el baròmetre semestral del desembre de 2017 de l'Ajuntament de Barcelona, que mostra que ha passat de ser del desè problema al primer.

Si s'observa per anys, es veu que en aquesta edició del baròmetre l'encaix de Catalunya a Espanya se situa com a principal problema dels barcelonins amb un 11,3%, mentre que al juny va ser del 2,2% i al desembre del 2011 del 0,3%. Precisament, com a segon problema se situen els aspectes polítics, que registren el 9,6% de les respostes. Això vol dir que el primer i el segon problema -tots dos relacionats amb la política- sumen el 20%.

El baròmetre també mostra com per primera vegada ERC superaria lleugerament BComú en intenció de vot. Els republicans obtindrien el 16,5%, mentre que els comuns el 16,3%. Totes dues forces pugen respecte a l'anterior baròmetre. Tot i el trencament amb BComú, el PSC puja comparat amb l'anterior baròmetre (passa del 6% al 9,3%) i se situa com a tercera força. El segueixen Cs (passa del 5,9% al 6,4%), el Pdecat (del 5,9% al 5,8%) i la CUP (del 2,4% al 3,6%). El PP se situaria com a última força, amb l'1% d'intenció de vot. En l'anterior enquesta va obtenir l'1,2%.

El Baromètre s'ha fet amb 800 entrevistes telefòniques durant els dies 23 de novembre i 4 de desembre. Cal recordar que les eleccions es van celebrar el 21 de desembre.

Una altra de les dades sorprenents del baròmetre és que la contaminació es dispara com a tercer problema dels barcelonins per primera vegada. La contaminació registra un 9%, convertint-se en la dada més alta des de l'any 2000 i cinc punts més que al juny. El turisme, en canvi, que al juny era el primer problema dels barcelonins, ha passat a ser el quart problema.