Catalunya suma 1.949 casos nous de coronavirus, dels quals el 66% a Barcelona i l'àrea metropolitana

Catalunya ha sumat aquest dijous 1.949 casos nous de coronavirus en el còmput global. D'aquests, 1.297, és a dir, el 66%, corresponen a Barcelona i l'àrea metropolitana, mentre que el 17,5% són casos detectats al Segrià. En total, hi ha 86.891 catalans que s'han vist afectats pel coronavirus.

Segons les dades que ha facilitat aquest dijous el departament de Salut, la ciutat de Barcelona ha notificat 566 casos nous, l'àrea metropolitana nord 298 i la metropolitana sud, 433. A Girona, per la seva banda, hi ha 119 positius nous al còmput global, mentre que a Lleida la xifra de nous contagis és de 413, dels quals 343 al Segrià. La ciutat de Lleida, de fet, ha notificat 241 nous positius.

1.597 nous casos detectats amb PCR

Molts d'aquests nous positius que s'han notificat aquest dijous (i que corresponen majoritàriament a l'última setmana) són positius per tests serològics. Segons Salut, dels 86.891 positius notificats en total des de l'inici de la pandèmia, tan sols 75.288 són PCR positius, probables i confirmats epidemiològicament. L'increment en els positius per PCR respecte a les dades d'ahir és lleugerament més baix, 1.597 nous positius confirmats amb aquest tipus de prova.

Si comptem tan sols les persones que s'han fet el PCR i són positius, probables i confirmats epidemiològicament, a Catalunya en l'última setmana (del 16 al 23 de juliol) hi ha hagut 4.716 casos de covid-19 detectats, dels quals 1.471 a Barcelona ciutat, 570 a la regió sanitària metropolitana nord, 1.141 a la metropolitana sud i 1.018 a la regió sanitària de Lleida.

Nou víctimes mortals més

Pel que fa als morts, aquest dijous se n'han notificat nou més i la xifra s'eleva fins a les 12.661 defuncions. Les noves víctimes mortals són de diumenge (1), dilluns (2) i dimarts (6), ja que els últims dos dies de moment no s'ha notificat cap nova defunció.

Les sis persones mortes aquest dimarts per coronavirus són de la ciutat de Barcelona (2), de la regió sanitària metropolitana sud (2) i de les Terres de l'Ebre (2). De fet, a aquesta última regió no notificaven cap víctima mortal per covid-19 des del 10 de juny i en els últims dies n'han tingut tres: dues el dia 21 i una el dia 20.

Pel que fa a l'UCI, també hi ha hagut un repunt de pacients que han precisat un llit de crítics en les últimes hores. Així, segons Salut, ara mateix 61 persones estan ingressades a cures intensives als hospitals de Catalunya, cinc més que ahir. En total, des de l'inici de la pandèmia, 4.231 persones han passat per l'UCI. En les últimes 24 hores 63 persones s'han recuperat després de veure's afectats pel coronavirus.