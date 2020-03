L'assaig clínic de Catalunya serà el primer al món per prevenir el contagi de Covid-19

De la mateixa manera que s'observa l'acceleració de la pandèmia causada pel Covid-19, la capacitat de resposta de la comunitat científica internacional s'ha accelerat de manera extraordinària. En aquest context s'inscriu la proposta de tractament profilàctic liderada per Oriol Mitjà, professor associat en recerca de malalties infeccioses i salut global de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. El projecte, del qual s'espera obtenir els primers resultats en tan sols 21 dies, és el primer al món que planteja una estratègia preventiva per frenar el contagi del coronavirus. La iniciativa, que ja ha despertat l'interès de la Fundació Bill i Melinda Gates i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es presenta aquest dilluns al departament de Salut, que hi col·labora activament i centralitza les dades.

La proposta liderada per Mitjà es diferencia de la majoria d'assajos clínics que s'han impulsat fins avui perquè no busca la millora o la curació dels pacients infectats que han desenvolupat la malaltia respiratòria, sinó que mira de prevenir que els contactes d'una persona infectada s'encomanin amb el coronavirus. I ho fa a partir de la combinació de fàrmacs ja aprovats i comercialitzats que persegueixen reduir la càrrega viral dels infectats d'una banda i limitar la transmissió a persones sanes de l'altra.

"La majoria d'assajos clínics que s'han fet fins ara s'han basat en molècules terapèutiques, algunes comercialitzades i altres noves, en malalts crítics", explica Mitjà. La majoria s'han impulsat a la Xina. Un dels més avançats es basa en l'administració de Rendicivir, un fàrmac antiviral patrocinat per una companyia farmacèutica. Es tracta d'un estudi multicèntric en què participen sis hospitals europeus, dos a Madrid. Els altres són a Itàlia i França. L'estudi vol comprovar si un malalt greu millora amb el tractament. Hi ha altres estudis que van en la mateixa línia, administrar antivirals per millorar l'estat clínic.

Un canvi d'abordatge

L'estudi que s'impulsa des del departament de Salut de la Generalitat canvia l'òptica. "Estem dissenyant una estratègia preventiva per aturar la transmissió del coronavirus a la comunitat", explica Mitjà. Segons l'estadística acumulada, diu, cada cas infecta durant 14 dies una mitjana del 15% dels seus contactes. És a dir, "de cada 20 contactes amb una persona infectada, en surten entre 2 i 3 nous infectats". L'objectiu és reduir aquesta xifra.

Els fàrmacs que s'administraran a l'assaig seran el Darunavir, un antiviral que ja es prescriu en malalties sistèmiques reumatoides o el lupus, i la hidroxicloroquina, un agent antimalàric del qual es té un ampli coneixement. El primer hauria de reduir la càrrega viral del pacient infectat, de manera que es podria reduir la capacitat d'infecció, mentre que el segon hauria d'oferir profilaxi a tots els contactes. Amb aquesta estratègia s'espera que els contactes, tant si han estat infectats com si no, "estiguin protegits" almenys durant 21 dies amb només tres dosis. "És un tractament massiu focalitzat en les persones que han estat en contacte amb un infectat", aclareix Mitjà. Si l'estratègia funciona, es podria reduir la transmissió comunitària i plantejar canvis en les mesures preventives d'aïllament i mobilitat. De la mateixa manera, oferiria protecció al personal sanitari, el més exposat al contagi. L'antiviral ja ha demostrat efectivitat contra el Covid-19 en proves de laboratori a la Xina, mentre que la hidroxicloroquina "sembla eficaç en humans", diu l'expert.

L'estratègia ha despertat l'interès de la Fundació Bill i Melinda Gates, la iniciativa privada més important del món en la lluita contra la malària. I també el de l'OMS, que en valora el plantejament i el baix cost que en tindria la implementació. Amb ambdues institucions hi ha reunions previstes en els pròxims dies, segons diu Mitjà. D'altra banda, les empreses farmacèutiques Rubió i Gebro faciliten els medicaments per a l'assaig clínic. El departament de Salut centralitzarà les dades i donarà cobertura a tot Catalunya. Tots els tràmits regulatoris i d'aprovació s'han fet en pocs dies. "El ritme dels científics fent propostes i experiments és únic. El que habitualment triga un any s'escurça a poc més d'una setmana", diu Mitjà.