Catalunya arriba al 45% i s'acosta al 50% de recollida selectiva de residus que marca Europa per al 2020

Amb l'actual ritme de creixement en recollida selectiva de residus, Catalunya podria assolir el 50% que marca com a objectiu del 2020 la Unió Europea. El 2019, el país va arribar al 44,8% del total de residus municipals recollits de manera selectiva, un màxim històric quatre punts per sobre del 41,7% del 2018, segons l'informe presentat aquest dijous pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el director de l'Agència Catalana de Residus (ACR), Josep Maria Tost.

El balanç del 2020 estarà sens dubte marcat per la crisi del covid-19, que, segons els primers informes, va generar una reducció substancial de residus amb el confinament. Caldrà afegir-hi també la disminució derivada de la caiguda del turisme, que generen durant tot l'any els residus equivalents a 350.000 habitants. S'hi hauran de sumar, en canvi, els residus sanitaris, algun dels quals, com la mascareta quirúrgica, són rebuig i, per tant, no faran créixer la recollida selectiva. Tost, de fet, ha recomanat l'ús de mascaretes reutilitzables, però ho ha fet utilitzant-ne una de quirúrgica.

L'any 2019 es van generar 4 milions de tones de residus municipals, un 1,6% més que el 2018. D'aquestes quatre tones, 1,81 milions van ser recollides de manera selectiva, un 8,9% més que a l'exercici 2018. La recollida selectiva que més ha crescut és la del paper i cartró, un 29,1%, seguida del vidre, un 6,6%, l'orgànica, un 6%, i els envasos lleugers, un 4,5%.

L'augment de resta o rebuig enviada a ecoparcs on es tracta aquest residu, que arriba a un 65,9% del rebuig, és una altra de les dades positives destacades per Calvet i Tost. Ha caigut, en canvi, el residu que va directe a abocador sense tractament previ, que suposa un 23,4% del rebuig. El conseller ha destacat la creació de nous ecoparcs com un impuls per reduir encara més l'enviament directe a abocador i incrementar el tractament de residus de resta i rebuig.

Pel que fa a la recollida selectiva per comarques, 40 punts percentuals separen la millor regió, el Berguedà, que recicla un 68% dels residus, de la Cerdanya, que amb un 26% de recollida selectiva és la pitjor comarca de tot Catalunya. També és preocupant la baixa taxa de recollida selectiva del Tarragonès, sisena comarca més poblada de Catalunya, que només fa recollida selectiva del 36,42% dels seus residus. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té xifres similars al Tarragonès i la recollida selectiva suposa un 37,38% del total, de manera que la regió més poblada de Catalunya està 10 punts per sota de la mitjana catalana.

"La Cerdanya i el Tarragonès es preparen per un canvi radical pel que fa a la recollida selectiva", ha dit Calvet, malgrat que no pretenen implementar una recollida porta a porta, com es du a terme al Berguedà, a tot el territori català, ja que és competència municipal i "cada municipi té particularitats i necessitats específiques", ha dit Calvet.