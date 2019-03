Catalunya vol anticipar-se a nous casos de dengue i Zika autòctons

La presència del mosquit tigre i el volum d'arribades massives de viatgers procedents de zones tropicals fan de Catalunya un nou focus de proliferació de virus transmesos per la picada de mosquits, el que es coneix com a arbovirosis. Ara, però, no només com a territori receptor amb un gran volum de casos de malalties endèmiques com el Zika o el dengue, sinó també com a zona d'aparició epidemiològica autòctona. Si bé aquests virus que afecten cada any milions de persones a tot el món tenen un risc de propagació baix al territori català, les possibilitat de contagi no són inexistents.

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix, ha advertit aquest dimarts a la jornada sobre innovació en el control de les arbovirosis que factors com el canvi climàtic poden incrementar els casos els pròxims anys. També la globalització juga un rol important en el trasllat dels mosquits a "al sur d'Europa com ara França i Itàlia", on ja s'han detectat casos. Els experts apunten que el Zika o el dengue són una amenaça per a la salut pública de la qual el territori català no s'escapa, i prova d'això és el primer cas de dengue autòcton, detectat el novembre passat.

El fet que l'afectat –un home jove del Barcelonès nord– no hagués viatjat a cap zona endèmica va fer saltar totes les alarmes, i encara que Salut Pública no va identificar mosquits transmissors del virus del dengue al seu entorn, l'agència ha admès que cal extremar les precaucions i que els professionals de la salut pública col·laborin per perfeccionar estratègies de detecció i control dels casos amb origen local.

Salut a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) prepara protocols específics contra les arbovirosis des del 2016 –any en què es van detectar els primers casos de dengue i Zika entre la població catalana– per fer front a la possible propagació de virus transmesos per mosquits. De fet, entre el 2015 i el 2018 s'han confirmat un total de 700 infeccions: 371 de dengue, 183 de Zika –d'aquests se n'ha fet seguiment a 116 dones gestants– i 146 de chikungunya. Tres infeccions que es propaguen mitjançant el mateix mosquit.

D'aquestes 700 infeccions, només una té origen autòcton; la resta d'afectats van contagiar-se a l'estranger. Amb tot, Guix ha assegurat que s'extremaran les precaucions perquè els professionals de la salut pública, des d'investigadors fins a facultatius de l'atenció primària, facin vigilància ambiental i assistencial. L'objectiu és detectar ràpidament els casos autòctons de malalties com el dengue i reduir el risc de transmissió.

Ara bé, les arbovirosis no són totes iguals i no poden ficar-se totes al mateix sac, segons Israel Molina, responsable de la unitat de medicina tropical i salut internacional de l'Hospital de la Vall Hebron. "Ara vivim en un escenari enormement dinàmic i, si bé el mosquit tigre n'és el principal causant a Catalunya, aquest insecte forma part d'una espècie. Altres vectors poden aterrar-hi igual i afectar-nos de manera similar", ha afegit Guix. "Per això necessitem sistemes que ens permetin enfrontar-nos a diversos factors, perquè encara que no generen problemes de salut molt grans aquestes malalties no estan exemptes de complicacions", conclou el secretari de Salut Pública.

Eina de participació ciutadana

L a subdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Mireia Jané, ha apuntat que seria "esperable" un increment d'aquestes infeccions. Uns virus, com el dengue, que l'Organització Mundial de la Salut ja considera una de les 10 amenaces globals de cara al futur. L'Aspcat ha subratllat la importància d'avançar-se a situacions d'emergència i, per fer-ho, recorrerà a les noves tecnologies.

El projecte Plataforma Integral per al Control d'Arbovirosis a Catalunya (Picat), presentat aquest dimarts, integra epidemiòlegs, metges, entomòlegs –especialistes en insectes– i viròlegs en la creació de models de predicció del risc d'aparició de brots epidèmics autòctons. "Hem incorporat plataformes tecnològiques per crear una eina de gran utilitat per a la salut pública que ens permeti controlar possibles nous casos d'aquests virus", ha explicat Molina. "El risc fins ara era teòric –remarca– però ara veiem que és real".

Xavier Rodó, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, ha anunciat que el PICAT comptarà amb les plataformes ArboCat, per a la predicció de brots d'arbovirosis a Catalunya per als 941 municipis catalans, i Mosquito Alert, una apli sense ànim de lucre i ja operativa que permet als ciutadans alertar de la presència dels mosquits tigre i dels de la febre groga.

"El PICAT calcula la tasa d'importació de mosquits, la probabilitat que un factor infectat arribi a Catalunya, i la possibilitat d'incidència en un municipi", ha detallat Guix. A la plataforma s'inclouen també variables socioeconòmiques, ambientals, climàtiques i les notificacions de Mosquito Alert.

"Actualment disposem de moltes dades per generar mapes de malalties i de riscos", ha afegit Frederic Bartomeus, de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. En aquest sentit, però, l'Aspcat ha destacat la necessitat d'incloure també la ciutadania en la recerca. Per exemple, que siguin els mateixos catalans els que notifiquin de possibles punts de cries de larves al territori, com ja es fa a Barcelona amb els mosquits tigre.

També a l'atenció primària

Els experts assenyalen que l'augment dels viatges a zones llunyanes, com ara el Carib, i endèmiques en els últims anys obliguen els òrgans de vigilància de la salut pública a reforçar els protocols de control. "Els catalans a poc a poc s'immunitzaran a les arbovirosis, però la població encara hi és molt naïf", ha indicat Jané.

El diagnòstic d'aquestes malalties, a més, és molt complex: Guix ha puntualitzat que bona part dels virus són asimptomàtics o presenten símptomes molt banals, que poden confondre's amb altres patologies comunes, com febre, mal de cap o erupcions a la pell. El Picat, doncs, pot ser una eina per localitzar brots epidèmics i –diuen des de l'agència– vigilar municipis concrets, més exposats a les arbovirosis que la resta.

Israel Molina, responsable de la unitat de medicina tropical i salut internacional de l'Hospital de la Vall Hebron, ha destacat que a través d'aquesta plataforma els facultatius d'atenció primària podran saber si per la presència dels mosquits, la pluviometria i la quantitat de casos d'arbovirosis importats en el municipi, hi ha un major o menor risc d'aparició de nous casos de dengue, Zika o chikungunya. " Si un metge visita un pacient amb febre, a més de pensar en una infecció d'orina o una pneumònia, per exemple, integrarà dins el diagnòstic diferencial una arbovirosi autòctona", resumeix.