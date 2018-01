Centenars de persones donen la benvinguda al 2018 amb el primer bany de l'any a Barcelona

Com ja és tradicional des de fa més de dues dècades, els més atrevits han donat aquest dilluns al matí la benvinguda al nou any amb el primer bany de l'any a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, una activitat que organitza el Club Natació Atlètic Barceloneta.

540x306 Primer bany de l'any a Barcelona / PERE VIRGILI Primer bany de l'any a Barcelona / PERE VIRGILI

A les 12 del migdia els banyistes menys fredolics han desafiat el vent i s'han remullat al mar per dir adéu al 2017 i rebre el 2018.

El ritual del primer bany de l'any va començar com una trobada de quatre socis del club fa poc més de 20 anys i s'ha consolidat fins el punt que també hi ha turistes que hi participen com un ritual més de benvinguda al nou any.