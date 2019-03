El primer 'City Escape Room' de Catalunya, a Vic, no passa l’examen

260x366 Participants al primer 'City Escape Room' de Catalunya, a Vic / ACN Participants al primer 'City Escape Room' de Catalunya, a Vic / ACN

Roba negra, gorra de color i calçat còmode. Eren alguns dels requisits que havien de complir el centenar de participants del primer 'City Escape Room' de Catalunya, que aquest cap de setmana s’ha celebrat al nucli antic de Vic.

Un experiment de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vic que no ha complert les expectatives de participants. La trama arrencava divendres a les sis de la tarda, quan els equips eren alertats de l’assassinat d’una ministra de la República. Un cas que havien de resoldre amb un total de 21 hores passant pels punts més emblemàtics de la capital osonenca i que definitivament, no va convèncer els participants. Així ho han manifestat, aquest dissabte, al finalitzar el joc. “Ningú havia provat les proves abans de començar el joc, i això s’ha fet evident quan ja era massa tard”, argumentava una de les jugadores, membre d’un equip vingut del Bages.

Conscients d’aquest fet, l’organització retornarà els diners de la inscripció a totes les persones que hi han participat. No obstant això, en prenen nota i no descarten, l’any vinent, de fer-ne una segona edició.