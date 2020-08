Clam de familiars per poder veure els seus avis a les residències

El nou protocol del departament de Salut que regula les visites a les residències de gent gran no ha apaivagat les queixes de centres i familiars. Hi ha residències que critiquen que no poden complir els requisits que marca la conselleria al nou document: "És una barbaritat epidemiològica permetre la visita d'un familiar per dia i usuari: si tens cinquanta persones en una residència, vol dir que pots tenir cent familiars diàriament", retreu el president de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica, Andrés Rueda. Però hi ha familiars que exigeixen que es busquin fórmules per poder visitar els residents: "Continuen segrestats, com si estiguessin tancats en una presó. Hem de trobar la manera de poder-los veure amb totes les mesures de protecció que calguin", reclama la impulsora de la plataforma Estels Silenciats, Lola Muñoz.

El 20 d'agost, Salut va publicar el nou protocol per a residències de gent gran que regula, entre altres coses, les visites de familiars. Segons la situació epidemiològica del territori al qual pertanyen i del color del centre (verd, taronja o vermell), s'hi poden permetre o no les visites. Així, si una residència està classificada com a verda, es pot permetre que els familiars visitin els residents, sempre que es compleixin els requisits que estableixen, per exemple, que s'ha de donar cita prèvia i s'ha de fer un registre diari, s'han de facilitar mesures de protecció, els professionals han de supervisar les visites i s'han de dur a terme en espais destinats només per a aquest ús.

"No podem tenir, cada dia, EPIs disponibles per a tots els familiars, ni tenim tant d'espai per poder acollir els familiars i residents amb les distàncies físiques de seguretat", critica el president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir), Vicente Botella, que també lamenta que estan entre l'espasa i la paret: "Sembla que no vulguem permetre visites, però sí que en volem, perquè ens ajuden molt. Però el risc de contagi és molt gran".

Així mateix, tant Rueda com Botella demanen seguretat jurídica: "Hi ha moltes denúncies presentades i la Fiscalia investiga moltes residències. I quina garantia dona la Generalitat recomanant les visites en una zona amb transmissió comunitària i quan tractem amb persones de màxima vulnerabilitat?", es pregunta Rueda. A més, tots dos lamenten que la qualitat de la formació dels treballadors ha disminuït molt: "Es fan cursos en línia perquè queden pocs centres acreditats i, amb la pandèmia i la falta de personal que ha generat, ja no es requereix un examen qualificat".

Per aquestes raons hi ha residències que no han pogut tornar a oferir visites. Unes altres, com la de Sant Pere de les Fonts de Terrassa, ofereix dues tandes al dia, una al matí i una a la tarda. "Però hem escrit als familiars per explicar-los que, com menys visites, millor. Ara demanem actes d'amor, i amor també significa renunciar a veure els familiars per protegir-los del coronavirus", defensa Rueda, que també és el director d'aquest centre.

Accions judicials

I mentre les residències demanen recursos per permetre les visites, hi ha familiars que no entenen que no els deixin veure els residents. És el cas d'un grup de familiars d'usuaris de la residència Aura de Manlleu, que s'han unit a la plataforma Estels Silenciats per "exigir" que els deixin veure els familiars: "Només ens hi deixen anar mitja hora a la setmana, diuen que no poden ampliar-les més", lamenta Lola Muñoz, que va crear l'entitat el 14 d'agost quan el centre la va informar que havia d'aïllar la seva mare, que té Alzheimer, durant catorze dies.

"Tres treballadors van donar positiu i han aïllat tota la planta", explica Muñoz: "Als familiars no ens hi deixen anar pel risc de contagi, però ara estan aïllats perquè els treballadors han donat positiu. Per què els treballadors poden fer la seva vida normal, entrar-hi i sortir-ne, i els residents no?", es pregunta abans de qualificar la situació d'"injusta i intolerable".

Des de la residència Aura, la directora, Àngels Romeu, defensa que compleixen "estrictament" totes les recomanacions de la Generalitat però que no poden permetre més visites pel nombre d'usuaris: "Ara n'hi ha 112, però podem arribar a 118. És impossible poder garantir la seguretat si ampliem les visites diàriament". A més, també puntualitza que els tres treballadors que van donar positiu "no han contagiat cap resident".

Tot i això, Estels Silenciats manté converses amb unes altres entitats com la Coordinadora 5+1 per estudiar accions judicials contra la Generalitat: "Tothom diu que hem d'aprendre a viure amb el virus, però a la gent gran se la deixa tancada durant mesos, sense rebre visites ni poder sortir. Per confinar-nos a nosaltres necessiten l'estat d'alarma, però per a la gent gran no", retreu la portaveu, María José Carcelén, que també lamenta "el dany físic, psicològic i emocional" que els està causant l'aïllament: "Els condemnen a estar sols en l'última etapa de la vida. És inhumà".