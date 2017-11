Classes d’autodefensa per a les víctimes

Què pots fer si t’agafen pels cabells i t’intenten immobilitzar? I si ets a terra i t’estan intentant ofegar? I si t’acorralen contra una paret? Des del 29 de setembre, i amb motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, que es va commemorar ahir, la Creu Roja i la Fundació DiR organitzen un taller d’autodefensa per a víctimes de la violència masclista. L’objectiu, “empoderar les dones i fer que guanyin en seguretat i confiança en elles mateixes”, segons explica la directora de la fundació, Isabel Caba.

El taller pilot es va engegar amb un professional en matèria de defensa personal i amb una planificació inicial de 6 sessions, però al final s’ha acabat allargant. “Va ser una gran sorpresa per a nosaltres que les mateixes alumnes del taller ens demanessin més classes, i per això hem decidit ampliar-lo fins a 10 sessions”, indica Caba. Divendres van obrir el taller als mitjans i, al començament de la sessió, una de les dones que hi participaven va voler explicar la seva experiència. En el seu cas, la violència física la van patir primer els fills, i va ser quan es va voler separar del seu marit que van començar els maltractaments físics també contra ella. Abans, l’havia maltractat psicològicament. Al taller encara fa pocs dies que hi va, però ja en fa un bon balanç. “Encara soc una mica dèbil però confio a anar millorant la meva seguretat”, expressa en declaracions a l’ACN.

El Samuel, el monitor, explica que el curs comença amb els aspectes més bàsics de defensa personal, i que s’hi ensenyen tècniques senzilles perquè les dones que hi participen puguin “fer efectives” les seves pròpies habilitats. No es tracta, diu, de desenvolupar tècniques complexes, sinó de “fer més eficaces les que ja tenen”. El monitor explica que la transformació de les noies “ha sigut increïble, sobretot a escala emocional, perquè a les primeres sessions es mostraven molt tímides i amb prou feines parlaven, i ara saben que tenen la fortalesa per afrontar moltes situacions a les quals abans no haurien pogut reaccionar per por”, explica en declaracions que recull Efe.

A més d’aquest projecte, la Creu Roja treballa amb iniciatives destinades a la inserció laboral de les dones víctimes de violència de gènere. És un aspecte important perquè, en el 90% dels casos, el control econòmic de la casa el portava l’agressor.