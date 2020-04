Colau demana al Govern professionals i material per traslladar gent gran de residències

Des que va començar l'estat d'alarma, a Barcelona han caigut en picat aspectes com la mobilitat, l'accidentabilitat –ahir no hi va haver ni un sol accident amb ferits a la ciutat– i, també, l'activitat delictiva i les emergències que solen atendre els Bombers. La ciutat ha reenfocat l'activitat tant de la Guàrdia Urbana com dels Bombers per atendre també l'alerta sanitària i, per això, fins ara els Bombers ja han desinfectat una trentena de residències on el coronavirus estava fent estralls. Però l'alcaldessa Ada Colau insisteix en demanar celeritat al Govern a l'hora d'entomar aquesta situació. Remarca que es podrien fer trasllats massius en el marge d'una setmana i que la ciutat té espais disponibles per atendre aquestes persones però que és el Govern qui hauria de garantir professionals i material de protecció per posar-los en marxa. La setmana passada el consistori ja va dir que es podrien habilitar més recintes a la Fira o espais com el Centre de Convencions Internacional del Fòrum i, de moment, aquestes opcions no han progressat.

Colau assegura, això sí, que ha vist "predisposició" a la conselleria d'Afers Socials per posar en marxa el pla de xoc, però ha insistit en la necessitat de recursos i de prendre decisions de manera urgent. Critica, en aquest sentit, que s'hagi parlat de traslladar 120 persones quan la ciutat té constància de més de 700 persones grans amb símptomes que viuen en un geriàtric.

"Es poden traslladar en una setmana, tenim els espais, però calen professionals i material de protecció i això ho ha de proveir la Generalitat", ha apuntat. Per a l'alcaldessa, el "salt d'escala" necessari seria el trasllat de totes les persones amb símptomes.

17.421 denúncies

Colau ha comparegut aquest dilluns per elogiar la ràpida readaptació de funcions que han fet els cossos de la Guàrdia Urbana i de Bombers, que treuen cada dia uns 1.200 efectius al carrer. En el cas de la policia local, bona part de la feina està centrada ara a controlar qui se salta el confinament –en tres setmanes s'han sancionat 17.421 persones–, i també han vist créixer les queixes per conflictes de convivència, encara que això va ser més notori el primers dies, quan se succeïen les trucades denunciant soroll o molèsties d'obres. En 21 dies, aquestes queixes han crescut un 68% respecte al mateix període de l'any passat: de 3.141 a 5.291. Ha pujat, també, l'activitat assistencial per anar a atendre, per exemple, persones que viuen soles i que havien patit una caiguda. L'activitat delictiva ha caigut, en canvi, un 89% –de més de 14.000 delictes a uns 2.200– però s'han mantingut els robatoris amb violència a establiments comercials i vehicles.

En el cas de Bombers, els efectius s'han dedicat a projectes com el muntatge del pavelló de la Fira per a persones sense llar i dels hospitals de campanya, i a donar suport a serveis funeraris i a desinfectar residències. La primera va ser el centre Casa Asil, de Sant Andreu, i en totes han treballat per crear "zones netes" on concentrar els residents sense símptomes. Tant un cos com l'altre han readaptat la seva manera de funcionar i han muntat dos equips per evitar contagis. A la Guàrdia Urbana hi ha actualment 121 agents amb símptomes de coronaviurs, i pel que fa als Bombers, 5.