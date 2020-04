Colau espera tancar al juliol el pacte per a la recuperació de Barcelona

Aquest dimarts s’ha celebrat la primera reunió del Pacte per Barcelona, una iniciativa que ha de donar resposta en els àmbits social, econòmic, de model urbà, cultura i esport a la crisi del coronavirus. L’Ajuntament, conjuntament amb els grups de l’oposició i almenys una cinquantena d’entitats de la ciutat, treballa per tenir enllestides les línies mestres d’aquest pacte per al juliol. Les diferents mesures s’aplicaran des d’ara mateix fins al desembre del 2021.

Durant gairebé tres hores, i per via telemàtica, les diferents parts han exposat les inquietuds sobre el moment actual i les propostes perquè la recuperació de la ciutat després del covid-19 no deixi cap sector a l’estacada. S’han evidenciat posicions antagòniques, ja que els interessos de l’hostaleria no coincideixen amb els que reivindiquen una ciutat amb més regulacions en el turisme, però, malgrat això, l’alcaldessa Ada Colau ha destacat el caràcter "constructiu" d’aquest pacte que s’està treballant. "Tots hem entès que és necessari, i és d’agrair l’actitud de posar Barcelona per davant de qualsevol interès particular", deia també en referència als grups de l’oposició, a qui ha agraït "el to propositiu".

Quatre taules de treball

La segona reunió conjunta es farà d’aquí un mes, però mentrestant es posaran en marxa quatre taules de treball (de l’àmbit social, l’econòmic, de model urbà, i de cultura i esport) per dibuixar les línies mestres del pacte. La primera que començarà a caminar serà l’econòmica, que comptarà amb la presència de l’equip de govern i l’oposició, i que treballarà per refer i adaptar uns pressupostos que han quedat en paper mullat, tenint en compte que els ingressos seran inferiors –fa unes setmanes Colau calculava que el consistori deixaria d’ingressar uns 200 milions– i que han canviat les prioritats de despesa.

El consistori, doncs, busca el que ha batejat com la "via barcelonina" per sortir del covid-19, amb un "procés complex, però que ha de ser àgil i ràpid" i que preveu plans de xoc per als sectors que han quedat més tocats, com l’assistencial, però també els serveis, la cultura o els esports. Aquest Pacte per Barcelona, a més de "combatre la triple crisi, la social, la sanitària i l’econòmica", intentarà tenir una mirada més enllà de la recuperació immediata. Per a Colau, és "una oportunitat" que està convençuda de "saber aprofitar" per repensar el model de ciutat. Alguns dels reptes que s’ha posat sobre la taula en la primera reunió han estat els de la mobilitat, el model de residències per a gent gran, revisar el model turístic, el transport públic o la contaminació.

L’oposició, al seu torn, ha retret al govern municipal que els terminis del Pacte per Barcelona eren excessius, tenint en compte les urgències del moment. Sobre això, el tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha respost que "dos mesos per a un pacte com aquest, en què s’han de refer pressupostos i avaluar mesures, és un termini raonable", i ha aclarit que, si bé algunes mesures encara tardaran uns mesos a veure la llum, les més urgents, "com les ajudes als sectors més necessitats", es prendran de manera imminent, fins i tot mentre estan en marxa els grups de treball.