Colau i el Senyor Hivern encenen els llums de Nadal

El Senyor Hivern, la titella de quatre metres que serà el fil conductor dels actes de Nadal a Barcelona, va ser ahir l’encarregat també de donar el tret de sortida de la campanya nadalenca i comercial amb la tradicional encesa de llums. Quan el Senyor Hivern va obrir el seu Gran llibre de les coses petites, des d’un escenari de la rambla Guipúscoa amb el carrer Julián Besteiro es van il·luminar tots els focus i també els guarniments que recorren més de 100 quilòmetres de la capital catalana -amb un pressupost d’1,1 milions d’euros.

El titella gegant havia arribat a l’escenari travessant el carrer entre petards, llums i música de percussió poètica. A dalt de l’entarimat l’esperaven els representants municipals i comercials de la ciutat -l’alcaldessa, Ada Colau; el regidor de Comerç, Agustí Colom; el president de la Fundació Barcelona Comerç, Salvador Vendrell, i el de Barcelona Oberta, Gabriel Jené-, que van obrir els paraïgues per protegir-se d’una pluja d’escuma i confeti que volia representar la neu i l’hivern. Enmig de tots ells, el Senyor Hivern va obrir el gran llibre per donar el tret de sortida als actes de Nadal de Barcelona.

Centenars de ciutadans van seguir l’acte a peu de carrer. Un cop acabat, el titella es va asseure a la seva gran butaca i alguns veïns s’hi van apropar per fotografiar-se amb ell. L’espectacle, a càrrec de la companyia Efímer, va estar conduït pel Mag Lari.

30 minuts abans

Enguany els llums de Nadal s’encendran cada dia mitja hora abans del que era habitual, a les sis de la tarda, tal com van acordar l’Ajuntament i els comerciants, i s’apagaran a les onze de la nit, excepte els divendres i els dissabtes, que estaran encesos fins a mitjanit. Aquest any l’Ajuntament ha il·luminat especialment els carrers i les places de la ciutat que estan en obres de llarga durada i les zones que estan dins del projecte del Pla de Barris i Treball als Barris, com ara la Teixonera, el barri de Besòs, la Verneda o la Pau.

Passat l’acte d’encesa, el Senyor Hivern es va retirar i no tornarà a aparèixer fins al 21 de desembre, a la plaça Catalunya, que aquest any es convertirà fins al 4 de gener en la Ciutat dels Somnis per acollir les activitats i els espectacles organitzats pel consistori en aquest punt en els últims anys, des que el govern de Colau va decidir posar punt i final a la pista de patinatge que s’hi ubicava abans. Més tard, el titella participarà també a la Cavalcada de Reis, el dia 5 de gener.

Avui s’inaugurarà també el pessebre de la plaça Sant Jaume, un element nadalenc que últimament ha generat polèmica. Enguany gira al voltant de reunions familiars i bons desitjos nadalencs, amb 12 personatges tradicionals personificats en cada cadira al voltant d’una gran taula.

Es tracta d’una creació de Sebastià Brosa. A banda, hi haurà un altre pessebre que serà del tot tradicional i que estarà exposat al Museu Frederic Marès, fet per membres de l’Associació de Pessebristes.