Colau admet un augment de peticions per esquivar la norma del 30% en habitatge

La mesura d'obligar a reservar el 30% de les noves promocions d'habitatge a pisos de protecció oficial que el ple de Barcelona va aprovar el mes passat ha posat els promotors en guàrdia. Aquest estiu, amb la voluntat d'avançar-se a aquesta norma, s'han disparat les notificacions d'obres de nous habitatges. Segons la Ser Catalunya, entre els mesos de juny i setembre n'han arribat 600, mentre que en el mateix període de l'any passat van ser unes 200. En resposta a una pregunta sobre aquest tema, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha admès que hi ha hagut un augment de notificacions, però ha puntualitzat que això no vol dir que aquestes peticions s'acabin convertint en llicències efectives.

Colau ha recordat, en aquest sentit, que van ser els grups de l'oposició els que van posar com a condició per discutir la proposta que s'eliminés la moratòria que Barcelona en Comú volia aplicar per evitar una allau de notificacions mentre la nova norma no entrava en vigor. "Els grups hauran de veure que la moratòria tenia aquest sentit", els ha retret Colau. Eliminar el punt de la moratòria va ser una de les condicions que van posar ERC i PSC per sumar-se a la proposta en la reunió de Comissió d'Urbanisme que es va celebrar al juny i que va ser el primer pas per a la tramitació de la nova norma.

La proposta està ara pendent de rebre el vistiplau de la Subcomissió d'Urbanisme de la Generalitat per poder ser efectiva. I, tot i les reserves expressades tant pel sector com per alguns grups de l'oposició, Colau ha insistit que el seu govern no té cap dubte sobre la seva aplicabilitat i que, de fet, ciutats com Londres o París ja tenen vigents normes similars.