Colau es llança a comprar solars privats a l’Eixample

El solar on hi havia l’antic teatre Talia, a l’avinguda Paral·lel, està buit des que el teatre va tancar -i després es va incendiar- ara fa quasi 30 anys. Ha tingut diferents propietaris -l’últim hi volia fer una residència d’estudiants- però no s’hi ha materialitzat cap projecte tot i les intenses reivindicacions veïnals per reobrir-hi un teatre. Ara aquest espai és un dels set solars que s’ha inclòs en el pla de l’Ajuntament per contribuir a pal·liar el dèficit d’equipaments que viu l’Eixample, el districte amb més població i, alhora, el que té una proporció més baixa de metres quadrats d’equipaments per veí: només 2, mentre que la mitjana de la ciutat se situa en 6,75. L’Ajuntament adquirirà set solars per fer-hi equipaments públics i, en el cas del solar del Talia, també habitatge públic.

El consistori, de fet, ja va anunciar el febrer de l’any passat que estudiava poder expropiar fins a deu solars repartits pels sis barris del districte i va suspendre durant un any les llicències i permisos d’obres d’aquests deu espais. Ara ha decidit començar els tràmits per adquirir set d’aquests solars i tirar endavant projectes com l’ampliació de l’Escola Auró i de l’Institut Poeta Maragall. O l’equipament i els pisos dotacionals al solar de l’antic teatre Talia.

La previsió és destinar-hi 36,1 milions d’euros i que els projectes estiguin enllestits d’aquí entre quatre i vuit anys en funció de si es pot arribar a un acord amb la propietat o cal engegar la via de l’expropiació, que endarrereix més el procés. Dels tres solars que s’han descartat, dos ja tenien projectes en marxa per tenir equipaments públics i un -al barri de la Sagrada Família- es considera un espai massa gran, que podria acollir més d’un equipament i que requereix un estudi més detallat. El pla, que ja ha rebut el vistiplau de la comissió de govern, haurà de passar pel ple.

Segons van detallar ahir la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, i el regidor de l’Eixample, Gerardo Pisarello, la previsió és adquirir una peça a cada barri menys a Sant Antoni, on se’n volen comprar dos. L’objectiu: “Corregir el dèficit històric” que es viu al districte de l’Eixample i també construir habitatge públic, tot i que aquest apartat requereix una modificació del pla general metropolità que s’haurà de fer més endavant.

Ampliar una escola i un institut

Al barri del Fort Pienc es vol adquirir un espai situat al carrer Sardenya 254, que està previst que conservi la qualificació d’equipament sanitari i assistencial que ja té i que hi incorpori l’ús docent. A la Sagrada Família es vol adquirir una parcel·la situada entre els carrers Mallorca, Provença, Nàpols i Sicília, on ja hi ha un edifici de planta baixa més cinc pisos que té tres plantes funcionant com a equipament esportiu privat. El que es vol és destinar les altres tres plantes a equipament sanitari i assistencial.

La parcel·la que el consistori vol adquirir a la Dreta de l’Eixample està delimitada pels carrers Rosselló, passeig de Sant Joan, Roger de Flor i Provença, i ja acull els mòduls de la nova Escola Eixample 2. A la Nova Esquerra de l’Eixample es preveu comprar una peça per ampliar l’Escola Auró, i a l’Antiga Esquerra, comprar un espai per fer créixer l’Institut Poeta Maragall. Pel que fa a Sant Antoni, el pla preveu adquirir un espai a l’illa Calàbria-Manso-Viladomat-Parlament per impulsar-hi equipaments de tipus docent, sanitaris o culturals. Al solar del Talia s’hi projecten un equipament i pisos públics. L’ús d’habitatge, però, encara no queda recollit en aquest pla, tot i que ja s’hi treballa.