Colau contra els absents

Les Festes de la Mercè marquen, en un curs d’eleccions municipals, el tret de sortida no oficial de la batalla de Barcelona. Però aquest cop el ball ha començat sense la majoria dels seus protagonistes, tot i que la música ja fa setmanes que sona. Només l'alcaldessa, Ada Colau, ha sortit avui davant la premsa amb la certesa de ser candidata, la rival a batre. Els líders de la resta de formacions, o bé han desitjat sort a aspirants que ja saben que no seran ells i que avui no hi eren –Xavier Trias, per exemple, ha elogiat la candidatura que lidera Neus Munté al PDECat i ha desitjat que l'ara delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, s'hi integri– o bé han entomat el repte tot i saber que, com ja ha passat a ERC, en qualsevol moment poden ser substituïts. "Espero que en les pròximes Festes de la Mercè qui us parla sigui l'alcalde", ha defensat el socialista Jaume Collboni, després que aquests últims dies s'hagin disparat els rumors sobre la possibilitat que el PSC faci una maniobra com la d'ERC i esculli un altre candidat per a la batalla de Barcelona. Ja no hi ha res segur. Tampoc ser candidat després d’haver superat unes primàries, com han fet Neus Munté, Alfred Bosch –ja rellevat– i el mateix Collboni.

La posició més incòmoda, amb tot, la tenia Cs, que a l’espera que l'ex primer ministre francès Manuel Valls confirmi demà la intenció de concórrer a les municipals, encara no ha definit el seu rol. La formació taronja va ser la primera a convocar la premsa per fer una valoració política durant les Festes de la Mercè, però a última hora se'n va desdir. La líder del grup municipal, Carina Mejías, ha sigut l'única que no ha passat pel faristol de premsa tot i ser a l’Ajuntament –i tenir la mala sort, fins i tot, d’obrir la porta de la sala on s'estaven fent les declaracions–. Tampoc hi ha parlat la CUP, però en aquest cas perquè els anticapitalistes declinen participar en aquesta mena d’actes.

A l’Ajuntament sí que hi havia, en canvi, algun membre de l'equip de Valls. Però Mejías potser no l'ha vist –o no l'ha volgut veure–, perquè els regidors de la formació taronja, com també van fer els del PP, van declinar sortir al balcó per no compartir espai amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb el llaç groc que penja a la façana del consistori. Els populars, al seu torn, ja han rebutjat diluir la seva candidatura en una de més àmplia, però encara no han concretat qui serà l'encarregat de defensar la seva sigla.

Bosch, "un soldat de pau"

Qui sí que ha parlat és el republicà Alfred Bosch, que ha assegurat –amb elegància– que Ernest Maragall, que avui no hi era, defensarà la candidatura d’ERC a les municipals amb "més possibilitats" que les que tenia ell. Però ha deixat clar, això sí, que no es retira de la vida política i que vol continuar com a "soldat de pau" al servei de la ciutat i del país. Bosch diu que acabarà el mandat al capdavant del grup municipal i diverses fonts consultades per l’ARA el situen, després, com a titular de la conselleria d'Exteriors en la vacant que deixarà lliure Ernest Maragall.

De moment l’alcaldessa, que avui ha admès que les relacions amb Bosch no han sigut fàcils, ja ha desitjat que amb la nova etapa que ara s'obre es puguin desbloquejar projectes com el tramvia, que no es va aprovar per la negativa d’ERC. I des de la distància s'ho ha mirat tot encara un altre actor que pot tenir un paper important en la batalla, Jordi Graupera, que tira endavant la proposta de fer unes primàries de l’independentisme, que compten amb el suport de l’ANC però que, ara mateix, no entren en els plans de cap de les formacions independentistes amb representació al consistori. Una vintena de candidats –entre els quals l’actual regidor no adscrit Gerard Ardanuy, de Demòcrates– sí que s'hi han interessat.

La polèmica per la no sortida al balcó del PP i Cs ha sigut un dels pocs moments en què la política extramunicipal s'ha colat en la celebració de la Mercè, a diferència del que havia passat l’any anterior quan, a les portes de l’1-0, els crits de "Votarem" van marcar el seguici. Avui, en canvi, poca consigna més enllà d'algun llaç groc i dels pilars que han aixecat les colles castelleres locals amb pancartes a favor de la llibertat dels presos. Només Colau repetia a la capçalera d'una comitiva en què, a l’última Mercè, hi havia el president Carles Puigdemont, Carme Forcadell com a presidenta del Parlament, Enric Millo com a delegat del govern i Joaquim Forn com a conseller. Forn ha sigut el gran absent al balcó de l’Ajuntament: com ha recordat Trias, no hi havia faltat les últimes vint Festes de la Mercè.