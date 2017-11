Colau convertirà el carrer Cristóbal de Moura "en un gran eix enjardinat"

L'estratègia de l'equip d'Ada Colau per fer valer la "justícia urbana" i donar al vianant part de l'espai que han ocupat els cotxes avança. Ara, al districte de Sant Martí, que ja es va fer servir com a camp de proves per al projecte de les superilles i on també hi ha en marxa la pacificació de l'eix Pere IV. L'equip de govern ha presentat avui el projecte per convertir el carrer Cristóbal de Moura en un "gran eix enjardinat". La iniciativa, que començarà a prendre forma en el tram entre els carrers Fluvià i Provençals, pretén passar dels quatre carrils actuals -dos dels quals, per a aparcament- a un gran espai central de 26 metres que tindrà vegetació i elements d'estada per als veïns i a un carril de plataforma única a banda i banda per a bicicletes, vehicles de servei i trànsit a velocitat reduïda. L'espai central passarà a ser, d'aquesta manera, per al vianant.

Es tracta d'un eix d'1,27 quilòmetres de longitud que passa a concebre's com un jardí lineal per connectar el Parc Central del Poblenou, la rambla de Prim i el parc del Besòs. Això pot suposar, segons els càlculs de l'Ajuntament, uns guanys de fins a 32.000 metres quadrats d'espai verd en ple 22@. La transformació començarà a l'entorn de l'antic recinte fabril de Ca l'Alier, que s'ha de convertir en un centre d'innovació i dinamització de 'start-ups' i petites i mitjanes empreses -havia de ser el centre de 'smart cities' de Cisco i Schneider a Barcelona, però el projecte va canviar amb el nou govern municipal per donar més pes a les pimes locals i sense Schneider, que se'n va desvincular-. La previsió és acabar les obres de la nau a principis de l'any que ve; el consistori aprofita l'avenç d'aquests treballs per engegar la transformació de Cristóbal de Moura. La comissió de govern ja ha aprovat la reurbanització d'aquest carrer entre Fluvià i Provençals, que té assignat un pressupost de quasi set milions d'euros.

540x306 Colau convertirà el carrer Cristòbal de Moura "en un gran eix enjardinat" Colau convertirà el carrer Cristòbal de Moura "en un gran eix enjardinat"

Aquestes obres començaran el gener del 2018 i es preveu que s'allarguin uns 14 mesos. Afectaran un total de 17.000 metres quadrats i l'objectiu és que en surtin 3.500 d'espai verd. Això servirà com a punt de partida del conjunt de la reforma de l'eix, que s'ha de consensuar amb el teixit social de la zona. El que ja està acordat, com ha remarcat avui el consistori, és la intervenció del primer tram. A partir d'ara, es constituirà una taula de treball amb representants de les associacions de veïns i de diversos col·lectius del territori per veure quins usos es dona a l'espai guanyat i com es projecta el conjunt de la reforma.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha remarcat que aquest no és un projecte aïllat, sinó un gran acord per a la zona del 22@. Cristóbal de Moura "incorporarà el verd urbà com a element central", ha remarcat. Segons Sanz, aquesta és una mostra de la manera com el seu equip entén l'espai públic. El regidor del districte de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ha remarcat la millora de connectivitat que s'aconsegueix amb aquesta intervenció i ha apuntat, també, que el consistori està liderant ara el projecte de recuperar el 22@ i dotar-lo de més espai lliure.