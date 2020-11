Colau crida a no fer les compres de Nadal a Amazon

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha dirigit aquest dijous als barcelonins per demanar-los que ara que s'acosta la campanya de Nadal mimin el comerç local de la ciutat i evitin fer compres a Amazon o qualsevol altra gran plataforma que no tributi localment ni aporti riquesa a la ciutat. "El comerç de barri ens necessita més que mai", ha defensat, i s'ha sumat a la crida que va fer fa uns dies l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo , que es va afegir a una campanya per demanar un Nadal sense Amazon. Colau ha assegurat que el confinament ja ha fet aflorar molt la consciencia ciutadana sobre la necessitat de cuidar el comerç local i que els barcelonins han agraït, durant aquests mesos de restriccions, poder comprar a les seves botigues. Per això, defensa, ara més que mai és moment de protegir aquestes botigues per evitar que Barcelona perdi "ànima" i "identitat".

Colau ha fet aquestes declaracions en l'acte de lliurament dels premis Barcelona Comerç 2020, on ha posat de manifest la situació "límit" que viuen molts comerços, bars i restaurants a causa de les restriccions sanitàries i ha remarcat, també, que, a part del prejudici econòmic, aquests sectors estan patint "molta angoixa". "La ciutat no seria la mateixa sense les seves botigues i la restauració", ha defensat, i ha fet una crida a contribuir a fer que aquests establiments puguin continuar oberts i a evitar, per tant, les compres a grans plataformes.

Santa Llúcia adaptada

El consistori ja fa setmanes que prepara una campanya de Nadal especialment enfocada a reforçar el comerç local, amb mesures com més inversió en la il·luminació nadalenca o un espectacle de Sol Picó per presidir l'encesa oficial. Aquest dijous també ha informat que celebrarà la tradicional Fira de Santa Llúcia de manera adaptada a la pandèmia: tindrà u n total de 121 parades, la meitat que en edicions anteriors, i se situaran en un únic recinte tancat al tram central de la Plaça de la Catedral per controlar l'aforament.