Colau s'encén pel nou decret d'habitatge i avisa que envia "els pobres a la perifèria"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha esclatat avui contra el Govern i contra el president Quim Torra pel decret llei de mesures urgents per "millorar l'accés a l'habitatge" que va presentar a principis de març i que ha generat la indignació, també, d'entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogaters o l'Observatori Desc. En la mateixa línia, Colau ha lamentat avui que el decret s'hagi tirat endavant sense consultar els ajuntaments ni les entitats i ha assegurat que el decret conté un "canvi devastador per a l'actual model d'habitatge protegit". "Sembla que l'hagin parlat amb promotors privats", ha recelat Colau, que ha defensat que el text intenta "devaluar" "per la porta del darrere" la mesura aprovada al consistori que obliga a reservar el 30% de les noves promocions a habitatge públic.

Ha assegurat, també, que obre la porta a la "segregació per barris" perquè permet preus més alts o més baixos -un 10% per sobre o per sota- en funció de la zona. "Això és una bomba de rellotgeria per als nostres barris, obre la porta a les 'banlieues' -el terme amb què es denomina els suburbis francesos-'", ha alertat l'alcaldessa, que ha dit que el nou decret permet "enviar els pobres a la perifèria".



El nou decret d’habitatge encén les entitats socials

Colau, que ha acusat Torra de "trencar la lleialtat institucional" per no haver comptat amb el consistori per redactar el decret de la polèmica, n'ha demanat la retirada i, si no és així, que el Parlament el tombi. Critica que el decret "liberalitza" els preus de l'habitatge protegit i que els nous criteris, assegura, exclouen la gent que més ho necessita.

Segons l'alcaldessa, el Govern intenta, amb aquest pas, "minar" la mesura del 30%, després d'haver posat ja entrebancs a la seva aprovació. "No ho van poder frenar per la gran demanda social", ha defensat Colau, que ha assegurat que ara estan intentant "per la porta del darrere" que la norma no es pugui aplicar.

Segons el consistori, a més, amb el decret el Govern es "renta les mans definitivament" dels desnonaments i "sobrecàrrega" als ajuntaments. Les persones amb situació de vulnerabilitat, segons el nou decret, han de ser reallotjades en allotjaments temporals que hauran de crear els municipis. Colau ha lamentat que fa un mes que espera una reunió amb el Govern per abordar el tema i l'ha convidat a una "rectificació immediata" i a obrir un procés que compti amb totes les veus. Segons el consistori, el que fa el decret és "sobrecarregar més" els municipis..



L'operador metropolità s'endarrereix

Una de les conseqüències del decret, segons el gerent d'Habitatge del consistori, Javier Burón, és que s'ha endarrerit tres mesos la presentació d'ofertes que ha de servir per escollir el soci privat de l'Ajuntament en l'operador metropolità d'habitatge. El problema, segons Burón, és que s'han fet "desaparèixer" el marc de preus i els inversos no poden calcular si els interessa el projecte. El termini s'havia d'haver tancat avui i, de moment, no s'havien presentat ofertes.