Colau es disculpa per la confusió generada amb la Universitat de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no ha volgut detallar qui és l'alta empresària d'una multinacional que, segons va revelar ahir en una entrevista a TV3, li va proposar ajuda per acabar de manera "fàcil" la carrera de filosofia a la Universitat de Barcelona. Colau ha aprofitat els micròfons de Catalunya Ràdio per demanar disculpes de manera pública per la "confusió" generada arran de les seves declaracions. Ha explicat que l'anècdota que va explicar és real, però que ho va fer en un context "desafortunat" perquè es va barrejar amb la polèmica dels màsters d'alguns polítics i perquè, ha dit, no la va detallar bé.

L'alcaldessa ha assegurat que aquest matí ja ha trucat al rector de la UB per disculpar-se i ha volgut deixar clar que ningú de la universitat no li va proposar res "irregular". "Demano disculpes si he generat soroll", ha dit Colau, que ha detallat que va explicar l'anècdota fora d'antena a la periodista Lídia Heredia, que és qui li feia l'entrevista, i que ella li va demanar que l'expliqués públicament, cosa que es va avenir a fer perquè, segons ha explicat, no té res a amagar.

La Universitat de Barcelona va demanar ahir explicacions a l'alcaldessa després que ella assegurés que algú li havia ofert acabar de manera "fàcil" la carrera de filosofia que encara no té completada –assegura que li falten dues assignatures de lliure elecció– en aquest centre. Aquest divendres Ernest Pons, vicerector de comunicació de la UB, ha defensat als micròfons de RAC1 que estan "sorpresos" per les declaracions de Colau.

"No queda clar què és el que està insinuant. No sé interpretar aquestes declaracions, interpretem que hi ha alguna mena de malentès", ha explicat, i ha insistit que confien poder parlar amb ella de manera immediata. Pons ha assegurat que no té constància de quines assignatures són les que l'alcaldessa té pendents –i de si són realment dues matèries de lliure elecció– perquè l'expedient és privat i no l'han volgut consultar.

Moments després, el mateix rector de la UB, Joan Elias, ha confirmat que Colau l'ha trucat per disculpar-se i que li ha avançat que faria pública la disculpa. El rector ha defensat que no sap qui és l'empresària que va fer la proposta a l'alcaldessa. "Jo ho dubto això", ha dit Elias sobre la possible proposta d'acabar la carrera de manera "fàcil". "Dubto que una empresària pugui facilitar aprovar unes assignatures", ha defensat.