Colau considera que caldrà una "disculpa oficial" als infants per "l'estigma" durant la pandèmia

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, celebra que s'hagi començat a "rectificar" el tracte que s'ha donat als infants durant la pandèmia i que ara es plantegi, per exemple, començar el curs escolar sense distàncies entre grups estables. En una entrevista a Ràdio 4, però, ha apuntat que el principal error de les administracions ha sigut la manera d'abordar la problemàtica de les residències de gent gran –"un fracàs rotund", ha dit– i que els "grans oblidats" han sigut els infants, als quals considera que s'ha "estigmatitzat com si fossin perillosos". "Va ser un error situar les escoles com si fossin el lloc més perillós", ha remarcat, i ha apuntat que arribarà una dia en què caldrà una disculpa oficial amb els més petits.

Colau ha admès que la situació turística ara a la ciutat "és complicada", que abans de la pandèmia el model ja estava en qüestió i que ara això s'ha posat més en evidència des d'experiències positives com que "desaparegui la contaminació" o l'evidència d'una dependència econòmica excessiva. "Esclar que volem turisme, i treballarem perquè pugui tornar, però hem d'accelerar transformacions per tenir una economia més resilient", ha defensat. Colau ha remarcat també que aquests dies ja estan pensant en la "Barcelona del futur" i que la majoria de canvis urbanístics que s'han fet de manera tàctica aquests dies han vingut per quedar-se.

Ha confirmat, per exemple, que volen mantenir els talls de trànsit de cap de setmana en vies com la Creu Coberta i el passeig de Sant Joan, tal com va avançar l'ARA, i que volen mantenir les actuacions de pacificació que han generat polèmica entre el teixit comercial a la Via Laietana. Ha recordat, en aquest sentit, que també hi va haver queixes quan es va decidir treure el trànsit del Portal de l'Àngel.

Colau ha considerat que a Barcelona s'ha mantingut el to de diàleg durant l'emergència, malgrat les diferències polítiques. "L'Ajuntament ho ha fet raonablement bé i això també deu haver fet que els grups estiguin predisposats al diàleg", ha apuntat, i ha elogiat que s'hagi pogut acordar una modificació pressupostària. Ha lamentat, en canvi, que al Congrés no s'hagi vist el mateix i que una oposició liderada per "l'extrema dreta" hagi fet servir els morts per "llançar-los al cap del govern".

"Torra no podrà liderar el diàleg"

Pel que fa a l'escenari polític català, la líder dels comuns ha defensat que és possible investir un president d'esquerres. Ha considerat que això ja passa a l'Ajuntament i a l'Estat i que ara caldria aconseguir-ho a la Generalitat. "S'han de fer transformacions que el Govern actual és impossible que pugui liderar", ha dit, i ha instat ERC a definir "què vol ser": si vol seguir prioritzant l'eix independentista o bé prioritzar l'eix d'esquerres. Colau ha considerat que un moment crític com l'actual requereix un Govern cohesionat i que això no està passant i caldria convocar eleccions aviat. Ha assegurat que ella no serà la candidata dels comuns, sinó que ho serà Jéssica Albiach, perquè ella manté el compromís de fer, com a mínim, dos mandats a la ciutat i no ha tancat la porta a un possible tercer mandat: "El segle XXI és el segle de les ciutats".

L'alcaldessa ha lamentat que fins ara "s'hagi dividit el país entre independentistes i no independentistes" i ha considerat que ara aquesta fase ja "s'ha esgotat". Colau ha dit que, malgrat les discrepàncies, Quim Torra és el president de la Generalitat i que, per tant, ha de ser a la taula de diàleg. "Tots sabem que Torra no podrà liderar el diàleg, no podrà liderar la solució perquè només parla per als independentistes", ha apuntat.