Colau suspèn les llicències de noves construccions per protegir el patrimoni a Gràcia

L'amenaça d'enderrocament de dos casalots històrics a la Vila de Gràcia, a Barcelona, i la tala d'una alzina bicentenària van fer encendre les alarmes el mes passat sobre la destrucció del patrimoni gracienc. L'equip de l'alcaldessa Ada Colau, que remarcava que els espais no estaven catalogats, s'afanyava, llavors, a reunir-se amb la propietat per intentar introduir canvis en el projecte que preservessin part de la identitat de la zona: finalment s'ha aconseguit salvar l'alzina a canvi de reduir la mida del pàrquing de la nova promoció, però encara s'està en converses per introduir modificacions que indultin les casetes. Avui, després d'aquell episodi, l'Ajuntament ha comunicat que dicta un any de suspensió de llicències per a noves promocions i per a projectes de gran rehabilitació, enderroc o plans urbanístics. El que vol fer l'equip de govern és redactar un pla especial de preservació urbanística i protecció del patrimoni de la Vila de Gràcia i part dels barris de la Salut, Vallcarca i el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova.

El regidor del districte, Eloi Badia, ha explicat que, amb la suspensió de llicències –que es podria prorrogar un any més– es dona el "tret de sortida" als treballs per crear un nou catàleg de patrimoni arquitectònic de la zona, que es vol que també tingui en compte, més enllà del que són els edificis, elements com el teixit històric o el verd. Badia ha assegurat que el catàleg actual havia quedat "desfasat" i que la revisió que se'n va fer el 2015 era "insuficient" i que això ha quedat clar amb polèmiques com la de les casetes no catalogades d'Encarnació. Aquest projecte, però, no es veurà afectat pels canvis, que no es poden aplicar amb caràcter retroactiu. El consistori continua treballant, segons ha remarcat el regidor, per introduir canvis en la construcció dels 28 pisos previstos a la zona que permetin salvaguardar el patrimoni. Una de les solucions que hi ha sobre la taula és la d'augmentar l'edificabilitat per fer viable el projecte sense els enderrocs. De moment, les obres estan aturades.

Alguns dels elements que es volen preservar són les casetes d'estiueig pròpies de la zona que queda al costat del Park Güell i la imatge de ciutat jardí típica de diferents punts del districte. L'equip de Colau, que ha aprovat la redacció del nou pla en comissió de govern, remarca ara que, des dels anys 60, s'ha produït una progressiva desaparició del teixit tradicional i un canvi important de la imatge de ciutat jardí que tenien originàriament molts d'aquests indrets. I, per això, es dona un any per redactar el pla que protegeixi la identitat d'aquestes zones. Es tracta, segons Badia, d'un repte majúscul perquè la revisió es farà, pràcticament, casa per casa.



Gràcia, asseguren, aborda la necessitat de protegir el catàleg d'edificis després que el moviment veïnal en defensa de l'alzina i les cases d'Encarnació hagi demostrat la "ferma voluntat" del veïnat de conservar un patrimoni arquitectònic emblemàtic que dona personalitat al barri. El regidor de Gràcia ha apuntat, però, que la suspensió de llicències dictada no comportarà aturar totes les obres durant un any a Gràcia, perquè l'anunci que estava a punt d'aprovar-se la mesura que obliga a reservar el 30% de noves promocions a pisos assequibles ha fet créixer, des de l'estiu, el ritme d'entrada de projectes, que s'ha avançat al veto. "Moltes llicències ja han entrat", ha reconegut en roda de premsa.