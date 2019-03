Colau multa dos fons voltor per tenir edificis buits a l'Eixample de Barcelona

Barcelona continua el pols contra els grans propietaris que mantenen pisos buits a la ciutat. L'alcaldessa Ada Colau ha anunciat aquest matí que el seu equip ha obert dos expedients sancionadors a dos fons voltor per tenir edificis sencers sense ús des de fa més de dos anys -que és el mínim que fixa la llei per permetre obrir el procediment- al districte de l'Eixample. En concret, aquestes dues societats acumulen 24 pisos buits en les dues finques, que estan situades al carrer Pau Claris i el carrer Aragó, segons ha detallat Colau en una entrevista a la SER.

Sumades les sancions que es preveuen per cada pis fan un total de 2,8 milions d'euros, cosa que converteix les multes en les més elevades que haurà posat l'Ajuntament aquest mandat per incomplir la llei del dret a l'habitatge mantenint pisos sense ús. Una de les dues finques està buida com a mínim des del 2008 i l'altra acumula més de sis anys d'inactivitat. El consistori remarca, però, que aquestes mesures no tenen una finalitat recaptatòria, sinó que persegueixen l'objectiu d'aconseguir que els pisos es mobilitzin i que, per això, si la propietat acceptés la cessió dels habitatges, la multa es podria rebaixar.

El cas més flagrant és el de l'edifici del carrer Pau Claris, 89-91,que és on es preveu una sanció més elevada, perquè és un bloc amb 17 pisos -tots, de grans dimensions- que porten més de sis anys tancats. El consistori apunta, a més, que en aquest cas ha ofert a la propietat, durant tot aquest temps, mesures per donar ús a l'immoble, com ajuts a la rehabilitació o cessió de pisos. La finca es troba buida des de 2012 i el 2015 la propietat va demanar permís per convertir-la en un hotel, però això li va ser denegat. Actualment, està tramitant una llicència per rehabilitar l'edifici i fer-hi pisos.

Pel que fa al'edifici del carrer Aragó, 402, tot i que també ha rebut ofertes municipals per donar ús als pisos, la propietat les va rebutjar totes. I, en aquest cas, el districte de l'Eixample també ha obert un expedient sancionador contra els propietaris per mantenir la finca en mal estat. Els pisos, de fet, no disposen de cèdula d'habitabilitat i aquest és un dels arguments que han fet servir per mantenir l'edifici buit.

A banda d'aquests dos expedients, que ja estan pràcticament tancats, l'equip de Colau treballa en 26 procediments més, que també s'enfoquen a societats i grans fortunes que tenen pisos buits des de fa més de dos anys a Barcelona. "No ha sigut fàcil", ha reconegut l'alcaldessa, que ha recriminat als governs anteriors que, tot i disposar de la llei del dret a l'habitatge des del 2007, no haguessin tramitat cap sanció per pisos buits. "No seran les últimes", ha avisat Colau en referència a les sancions anunciades. "Utilitzarem totes les eines que tinguem a l'abast per aconseguir que els pisos es destinin a lloguer social", ha explicat.Les multes, contemplades per llei, per mantenir pisos buits més de dos anys seguits van dels 90.000 als 900.000 euros.